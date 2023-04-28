«Ядовитые растения, змеи и штрафы»: Россиянам дали советы, как «пережить» майские праздники
Специалисты рассказали, какие меры предосторожности на природе необходимо соблюдать, чтобы не испортить длительные выходные.
Приближаются майские праздники, в этом году россияне отдыхают сначала три дня – с 29 апреля по 1 мая, а потом еще 4 дня – с 6 по 9 мая.
В апреле появилась призрачная надежда на продление весенних выходных - вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков обратился к губернаторам регионов с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями. В Госдуме позже заявили, что такой вариант не рассматривается, а главы регионов не имеют полномочий для продления выходных дней.
Несмотря на это, подготовка к длительным выходным все-таки потребуется. Расскажем, как избежать неприятных последствий долгожданных майских «гуляний».
КОГДА ГУЛЯТЬ
Так, гулять москвичам в первые майские, возможно, придется под дождем. Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 26 апреля облачность в столичном регионе увеличилась, а вместе с дождем пришло и похолодание. В предстоящую субботу в городе ожидаются дожди, а облачная погода сохранится и 1 мая.
Также в первый день мая в столицу придет еще большее похолодание. Ночью столбики термометров будут показывать 1 градус мороза, а днем воздух прогреется лишь до +6…+8 градусов.
После этого ожидается резкое потепление — во второй половине недели ночью ожидается +5…+10 градусов, а днем будет до +20. Местами пройдут кратковременные дожди. А к 9 мая в столице будет тепло и солнечно, отметила Позднякова.
КУДА ПОЕХАТЬ
Согласно опросу Superjob, большинство россиян решили остаться дома или поехать на дачу во время майских праздников. 52% намерены быть на праздниках дома, 19% будут проводить выходные на даче или в деревне.
В начале мая будут трудиться 10% опрошенных. В путешествие по России отправятся 4% участников исследования, на природу поедут 3% респондентов, за границу — всего 2% россиян.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов рассказал НСН, что Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству бронирований билетов на предстоящие праздничные выходные.
При этом туроператоры не наблюдают ажиотажа на крымском направлении - погода на полуострове нестабильная, и купальный сезон еще не наступил.
Несмотря на наличие туристических устремлений граждан, стоит признать, что традиционно россияне проводят майские на дачах подальше от городской суеты.
ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ
Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН любезно рассказал, как привести дачный участок в порядок на майских праздниках.
«Обрезку деревьев делать уже поздно. Если вы на майские приедете впервые на участок, наведите фитосанитарный порядок у себя на даче: какие-то плоды гнилые, санитарная обрезка, засохшие ветка. Если вы этого не сделаете, то борьба с вредителями заведомо проиграна. У каждого порядок на даче свой, но не должно быть растительных остатков», - поделился опытом он.
При этом работать с растениями нужно все-таки осторожно. Старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова Татьяна Варлыгина в разговоре с НСН предупредила, что опасными для человека могут быть растения-аллергены, заносные виды флоры и красиво цветущие ядовитые растения.
«Аллергикам вообще не советую сейчас выезжать за город. К тому же, у нас много различных заносных видов. Как правило, к традиционным для столичного региона растениям люди уже привыкли, а вот заносная флора может причинить вред, например, та же амброзия. И, конечно, нельзя тянуть в рот все, что понравилось, особенно пристально стоит следить за детьми. Например, смертельно опасный волчник очень симпатично цветет, розовыми цветками. Но букеты из него собирать нельзя, поскольку ядовиты все части этого растения, в том числе и сок, и плоды», - поделилась она.
ЯДОВИТЫЕ ЗМЕИ И КЛЕЩИ
Также в преддверии майских дачных выходных завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов рассказал в интервью НСН, насколько велик риск встретиться в столичном и соседних регионах с ядовитой змеей.
По словам эксперта, погода нынешней весной идеальна для змей, поэтому их активность весьма высока.
«Кроме гадюк, у нас нет других ядовитых змей, ужей и медянок бояться и вовсе не стоит. Прежде всего, нужно отличить ее от ужа. Это очень легко сделать. У основания головы ужа два симметричных оранжевых или ярко-желтоватых пятна — с правой и с левой сторон головы. Их очень хорошо видно, они служат своеобразным сигналом. Ужей бояться не стоит. А вот от гадюки лучше всего отойти в сторонку. И, конечно, ни в коем случае не стоит ее беспокоить, потому что гадюка может рассердиться, а ее агрессия может быть серьезной», - рассказал собеседник.
Со своей стороны, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал вакцинироваться от клещевого энцефалита людям, которые часто собираются выезжать этой весной на природу, гулять в лесу.
По его словам, симптомами клещевого энцефалита являются высокая температура, слабость в мышцах и конечностях, а также сильная головная боль. Вокруг укуса насекомым появляется красное пятно и сыпь. При обнаружении таких симптомов, необходимо срочно обратиться к врачу.
ШАШЛЫКИ И ШТРАФЫ
Поджидает дачников и другая опасность – штрафы. Юрист Мария Свиридова в беседе с НСН рассказала, как вести себя на своем же участке, чтобы не испортить выходные.
«В этом году обновились пожарные нормы, которые касаются садовых участков. Теперь мангалы должны стоять в пяти метрах от зданий, а также сооружений к которым относятся колодцы, заборы. Костры можно разводить на расстоянии семи метров от зданий и в 50 метрах от хвойного леса. Для юридических лиц максимальный штраф до 300 тысяч рублей, а для физических – до 20 тысяч. Также в СНТ запретили мыть и ремонтировать машины. Можно получить штраф до 20 тысяч рублей», - предупредила она.
В целом врачи призывают провести длительные выходные с пользой – выспаться, больше гулять, не злоупотреблять алкогольными напитками и жирной пищей.
Выбираться за город стоит заранее, уже накануне Москва погрузилась в десятибалльные пробки. В пятницу вечером, по данным ЦОДД, ожидается до 8 баллов.
А для тех, кто не собирается менять городские удобства на загородный уют, НСН подготовила обзор самых интересных культурных событий страны. Читайте наш «Культурный гид» и устройте себе незабываемые майские праздники!
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