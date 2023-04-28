«Ядовитые растения, змеи и штрафы»: Россиянам дали советы, как «пережить» майские праздники

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов рассказал НСН, что Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству бронирований билетов на предстоящие праздничные выходные.

При этом туроператоры не наблюдают ажиотажа на крымском направлении - погода на полуострове нестабильная, и купальный сезон еще не наступил.

Несмотря на наличие туристических устремлений граждан, стоит признать, что традиционно россияне проводят майские на дачах подальше от городской суеты.

ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН любезно рассказал, как привести дачный участок в порядок на майских праздниках.



«Обрезку деревьев делать уже поздно. Если вы на майские приедете впервые на участок, наведите фитосанитарный порядок у себя на даче: какие-то плоды гнилые, санитарная обрезка, засохшие ветка. Если вы этого не сделаете, то борьба с вредителями заведомо проиграна. У каждого порядок на даче свой, но не должно быть растительных остатков», - поделился опытом он.

При этом работать с растениями нужно все-таки осторожно. Старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова Татьяна Варлыгина в разговоре с НСН предупредила, что опасными для человека могут быть растения-аллергены, заносные виды флоры и красиво цветущие ядовитые растения.

«Аллергикам вообще не советую сейчас выезжать за город. К тому же, у нас много различных заносных видов. Как правило, к традиционным для столичного региона растениям люди уже привыкли, а вот заносная флора может причинить вред, например, та же амброзия. И, конечно, нельзя тянуть в рот все, что понравилось, особенно пристально стоит следить за детьми. Например, смертельно опасный волчник очень симпатично цветет, розовыми цветками. Но букеты из него собирать нельзя, поскольку ядовиты все части этого растения, в том числе и сок, и плоды», - поделилась она.

ЯДОВИТЫЕ ЗМЕИ И КЛЕЩИ

Также в преддверии майских дачных выходных завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов рассказал в интервью НСН, насколько велик риск встретиться в столичном и соседних регионах с ядовитой змеей.