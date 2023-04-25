«Штрафы в сотни тысяч»: Назван топ-3 нарушений среди дачников

Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в пресс-центре НСН назвал основные нарушения среди дачников.

«Пожарная безопасность – большая проблема, которую нужно решать совместно с государством, не только штрафами и повышением ответственности. Есть требования, которые довольно жесткие, нет вариантов их соблюдать полностью. Еще часто обращаются из-за проверок борщевика, там штрафы сотни тысяч рублей на территориях общего пользования. А также все, что связано с вопросами землепользования, ограждений, шлагбаумов. За это чаще всего привлекают к ответственности», - рассказал он.

В 2023 году в МЧС разрешили легально сжигать мусор и жарить шашлыки на своей даче. Владельцы участков в СНТ и индивидуального жилья обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. При этом глава МЧС Александр Куренков сообщил о превышении прошлогодних показателей по природным пожарам.



