«Штрафы в сотни тысяч»: Назван топ-3 нарушений среди дачников
Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко заявил, что чаще всего штрафуют за нарушения правил пожарной безопасности.
Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в пресс-центре НСН назвал основные нарушения среди дачников.
«Пожарная безопасность – большая проблема, которую нужно решать совместно с государством, не только штрафами и повышением ответственности. Есть требования, которые довольно жесткие, нет вариантов их соблюдать полностью. Еще часто обращаются из-за проверок борщевика, там штрафы сотни тысяч рублей на территориях общего пользования. А также все, что связано с вопросами землепользования, ограждений, шлагбаумов. За это чаще всего привлекают к ответственности», - рассказал он.
В 2023 году в МЧС разрешили легально сжигать мусор и жарить шашлыки на своей даче. Владельцы участков в СНТ и индивидуального жилья обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. При этом глава МЧС Александр Куренков сообщил о превышении прошлогодних показателей по природным пожарам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru