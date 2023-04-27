«Три чемпиона и Парижское арго»: Культурный гид страны от Лены Лениной

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий первомайских выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступила писательница и светская львица Лена Ленина, рассказавшая нам о своих предпочтениях в кино и литературе.

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В Москве в эти выходные пройдет сразу несколько знаковых концертов. Столичную публику зажгут участники фестиваля «Нашествие» Вячеслав Бутусов (28 апреля, клуб «1930»), Lumen (29 и 30 апреля, «Base») и 7Б (28 апреля, «16 тонн»), а Гарик Сукачев представит программу «Все власть поэтам» (28 апреля, «Агломерат»).

Lumen (на фото) не ограничится двумя московскими концертами, в пятницу группа отметит 25-летие еще и в Северной столице (28 апреля, «А2»). Ее лидер Рустэм Булатов ранее рассказывал НСН об особенностях юбилейного тура.

В Петербурге также выступят «Гудтаймс» (28 апреля, «Sound») и «Мастер» (28 апреля, «Jagger»), «Мураками» едет в Пермь, Екатеринбург и Тюмень, КняZz – в Сергиев Посад и Ярославль, а «Кино» - в Барнаул и Томск.

Кроме того, 30 апреля отмечается Международный день джаза, в рамках которого Игорь Бутман выступит в Москве на одной сцене с пианистом Олегом Аккуратовым и молодыми звездами джаз-сцены Варварой Убель и Сандрой Фракенберг.

Ну а Лена Ленина призналась НСН, что старается не слушать музыку, хотя и записала немало песен в России и Франции.

