«Три чемпиона и Парижское арго»: Культурный гид страны от Лены Лениной
Лена Ленина призналась в эфире НСН, что обожает фильмы об аферистах и Шопенгауэра с Цвейгом, раскрыла секрет причесок-башен и указала на проблемы Пушкина с французским.
Концерты: День джаза и хет-трик «Люмена»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий первомайских выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступила писательница и светская львица Лена Ленина, рассказавшая нам о своих предпочтениях в кино и литературе.
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В Москве в эти выходные пройдет сразу несколько знаковых концертов. Столичную публику зажгут участники фестиваля «Нашествие» Вячеслав Бутусов (28 апреля, клуб «1930»), Lumen (29 и 30 апреля, «Base») и 7Б (28 апреля, «16 тонн»), а Гарик Сукачев представит программу «Все власть поэтам» (28 апреля, «Агломерат»).
Lumen (на фото) не ограничится двумя московскими концертами, в пятницу группа отметит 25-летие еще и в Северной столице (28 апреля, «А2»). Ее лидер Рустэм Булатов ранее рассказывал НСН об особенностях юбилейного тура.
В Петербурге также выступят «Гудтаймс» (28 апреля, «Sound») и «Мастер» (28 апреля, «Jagger»), «Мураками» едет в Пермь, Екатеринбург и Тюмень, КняZz – в Сергиев Посад и Ярославль, а «Кино» - в Барнаул и Томск.
Кроме того, 30 апреля отмечается Международный день джаза, в рамках которого Игорь Бутман выступит в Москве на одной сцене с пианистом Олегом Аккуратовым и молодыми звездами джаз-сцены Варварой Убель и Сандрой Фракенберг.
Ну а Лена Ленина призналась НСН, что старается не слушать музыку, хотя и записала немало песен в России и Франции.
Лена Ленина:
«Я не люблю слушать музыку и ее сознательно избегаю, потому что, когда я начинаю ее слушать, я настолько впечатляюсь, эмоционально вовлекаюсь, могу рыдать, могу петь, могу еще что-то, я очень чувствительно слушаю музыку. У меня был контракт с французской "Sony Music", я была их артистом, записала около 40 песен своим голосом. В России работала с композитором из Питера Олегом Попковым, самая известная его песня "Жестокая любовь" у Филиппа Киркорова, мы записали один альбом и выпустили еще кучу всяких песен. При этом музыкальная карьера гастролирующего артиста меня не привлекала. Мне очень нравится записывать песни, петь ее в душе или студии, но не выступать с ней», - объяснила Ленина.
Театр: «К Пушкину есть претензии»
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», спектакль Андрея Кончаловского «Супружеская жизнь. Перестройка» (на фото) в Театре им. Моссовета, «Призраки Марса» (режиссер Максим Меламедов) по Рэю Брэдбери в Театре им. Гоголя, и «Борис Годунов» в постановке Петера Штайна в «Et Cetera» Александра Калягина.
Театралов Петербурга заинтересовали «8 женщин» с Екатериной Гусевой и Ольгой Кабо, и рок-мюзикл «Графиня де Ла Фер» о взаимоотношениях Атоса с Миледи. В Нижнем Новгороде в выходные идут на «Бориса Годунова», а в Новосибирске на балет Бориса Эйфмана «По ту сторону греха» по «Братьям Карамазовым».
Ну а Лена Ленина рекомендовала всем Шекспира, признавшись, что имеет претензии к Пушкину.
Лена Ленина:
«Шекспира всегда переводят достаточно талантливо, или он был настолько талантлив, что его невозможно испортить, а вот к Пушкину у меня есть претензии. Несмотря на то, что я работаю в вульгарном шоу-бизнесе, я из очень интеллигентной семьи, у нас у каждого члена семьи гигантская библиотека, в детстве нам с братом запрещали смотреть телевизор, и мы читали. Я читала очень много, и несколько раз «Евгения Онегина», но когда я читала его в последний раз, я даже нашла там грамматические ошибки по-французски и многие вещи показались недостаточно чистыми. Это очень нагло с моей стороны, иметь претензии к Александру Сергеевичу», - отметила писательница.
Книги: «Парижское арго и корабли королевы»
Лена Ленина рассказала НСН, что написала 26 книг, шесть на французском языке и 20 на русском. При этом она выделила ТОП-3, который должны знать абсолютно все.
Лена Ленина:
«Я фанат трех произведений, на моей надгробной доске пожалуйста напишите эти три слова. Из всего многообразия вещей, которые я прочла, я вычленила те, которые каждый из нас должен знать и перечитывать каждые пять лет. Первое, это Шопенгауэр, «Афоризмы житейской мудрости». Артур Шопенгауэр – мой абсолютный шедевральный кумир, я не знаю, что может быть его мудрее. В этом произведении он достаточно просто описал отношения между людьми, какую жену должен выбирать человек, как он должен себя вести с капиталом и так далее. На втором месте, хотя тоже на первом, потому что они все три равнозначные, Сенека и его «Нравственные письма к Луцилию», я могу ее открыть в любом месте, и это будет "вау, снова в точку, обалдеть". Третья книга, которую я тоже поставлю на это пьедестал, это Честерфилд, «Письма к сыну». Лорд Честерфилд писал 8-летнему мальчику то, что не знают некоторые наши 40-летние мальчики. Так что это очень полезно всем знать. Это три моих чемпиона», - посоветовала Ленина.
При этом оказалось, что ее страсть к изысканным прическам-башням связана с другим литературным произведением.
«Меня вдохновила Мария Антуанетта с ее кораблями на голове, французская королева, которая имела жуткую судьбу. Об этом я узнала через удивительного талантливого публициста Стефана Цвейга, так как он написал "Марию Антуанетту", - там рыдаешь в каждом месте, ужасно трогательно, ужасно разматывает, это настолько шедевр эмоциональной встряски, что слабонервным не рекомендую. Я слушала это в аудиоверсии на французском языке, это шедевр. Стефан Цвейг продолжает меня брать за душу любым произведением, я всем рекомендую прочитать его предсмертное произведение "Воспоминания европейца", это его единственная автобиографичная вещь, в которой он описывает состояние мальчика из еврейской семьи до войны, во время и после. Там столько параллелей с нашим миром, это просто катастрофа, хотя речь идет о совершенно другом периоде», - подчеркнула писательница.
Ленина также рекомендовала читать зарубежных писателей в оригинале.
«Я написала шесть книг на французском языке, одинаково читаю на русском и на французском. В детском саду у нас была экспериментальная группа с преподаванием французского языка, потом родители поленились отдавать меня в англоязычную спецшколу и отдали в ближайшую к нашему дому, франкоязычную. Выйдя из школы, я уже сносно знала французский литературный язык. Потом, когда я приехала в Париж, я освоила местное арго и хулиганские словечки, и теперь знаю все, что нужно знать для коммуникаций. Все всегда нужно читать в оригинале. Бывают шедевральные переводчики, которые улучшают произведение, я сама перевела несколько произведений моего любимого, современного французского писателя Патрика Бессона, горжусь этим, но мне было трудно улучшить оригинал. Так тонко, как сказал сам мастер, что он хотел передать, - что-то может ускользнуть от внимания переводчика», - объяснила собеседница НСН.
Кино: «Яга, Безос и мошенники»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В его рамках на экраны выйдут биографическая драма «Безос» об одном из самых богатых людей в мире, немецкое фэнтези «Волшебная флейта», а также российский мультфильм «Яга и книга заклинаний», к созданию которого причастна певица Глюк'oZa (на фото), а в озвучке задействован Федор Бондарчук.
Кроме того, 27 апреля подведет итоги 45-й Московский международный кинофестиваль, на котором были представлены около 200 фильмов из 60 стран.
Лена Ленина сказала НСН, что не ходит на кинопремьеры, чтобы не мешать зрителям своей прической, порекомендовав при этом любимые сериалы.
Лена Ленина:
«Я смотрела сериал "Белый лотос", где одна из главных героинь (Дженнифер Кулидж – прим. НСН) получила "Золотой глобус" за роль второго плана. Это бывшая мама Стифлера из давно забытого известного американского фильма ("Американский пирог" - прим. НСН). Многие говорили, что это хороший сериал, я с большим трудом вытерпела первый его сезон, к концу подключилась, а второй привел меня в большой восторг. Да, я всем его настоятельно рекомендую, потому что это очень поучительная история. Девочки не должны расслабляться, особенно богатые», - подчеркнула светская львица.
Ленина добавила, что ее не вдохновил сериал Netflix «Изобретая Анну» о русской аферистке Анне Делви (Анне Сорокиной), попавшей в высшее общество Нью-Йорка.
«Я смотрела, но до конца не досмотрела. Вроде бы меня должно было заинтересовать то, что героиня русская и она всех сделала по-серьезному, но мне не очень понравилась главная героиня. Я обожаю фильмы про мошенников, но этот оказался недостаточно захватывающим. Какой-нибудь сериал "Белый воротничок" я с гораздо большим восторгом смотрю, и сейчас вообще очень много хороших фильмов про мошенников, например, документальный фильм "Аферист из Тиндера" это просто шедевр! Всем рекомендую пересмотреть дважды, потому что это тоже поучительные истории», - подчеркнула собеседница НСН, добавив, что также «знает все детективы».
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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