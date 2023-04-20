В Госдуме заявили, что губернаторы не смогут продлить майские выходные

До этого вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков обратился к губернаторам регионов с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, продлив таким образом праздники с 1 по 9 мая.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев в интервью «Радиоточке НСН» также не поддержал инициативу партии «Новые люди» о продлении майских праздников еще на четыре дня.

