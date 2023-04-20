В Госдуме заявили, что губернаторы не смогут продлить майские выходные

Главы регионов не имеют полномочий для продления выходных дней, сообщил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что работодатели могут сами при желании отпустить работников домой, чтобы увеличить количество нерабочих дней.

Зампред ГД предложил губернатором объявить выходные со 2 по 5 мая

До этого вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков обратился к губернаторам регионов с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, продлив таким образом праздники с 1 по 9 мая.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев в интервью «Радиоточке НСН» также не поддержал инициативу партии «Новые люди» о продлении майских праздников еще на четыре дня.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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