«Отношения с соседями»: Адвокат назвал главную проблему дачников
Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко отметил, что чаще всего дачники обращаются к юристам из-за споров по поводу забора.
Чаще всего дачники обращаются к юристам, так как не могут договориться с соседями по поводу забора и новые построек, заявил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в пресс-центре НСН.
«В первую очередь дачники обращаются по вопросам соседских правоотношений. Это все осталось в размытом виде. Например, забор, каким он должен быть, если новые соседи хотят его поставить. Споры часто касаются возведения каких-то построек, если вплотную к вашему участку выстраивают баню или еще что-то. Заборы – это всегда хит сезона, он же общий, все хотят разного. Или деревья, которые растут у забора. Часто из-за этого обращаются к юристам и даже в суд, потому что договориться не получается», - рассказал он.
На дачные участки с проверкой заходит только пожарный инспектор, заявил ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru