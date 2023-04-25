«Отношения с соседями»: Адвокат назвал главную проблему дачников

Чаще всего дачники обращаются к юристам, так как не могут договориться с соседями по поводу забора и новые построек, заявил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в пресс-центре НСН.

«В первую очередь дачники обращаются по вопросам соседских правоотношений. Это все осталось в размытом виде. Например, забор, каким он должен быть, если новые соседи хотят его поставить. Споры часто касаются возведения каких-то построек, если вплотную к вашему участку выстраивают баню или еще что-то. Заборы – это всегда хит сезона, он же общий, все хотят разного. Или деревья, которые растут у забора. Часто из-за этого обращаются к юристам и даже в суд, потому что договориться не получается», - рассказал он.

На дачные участки с проверкой заходит только пожарный инспектор, заявил ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН.

