«Ответ отрицательный?»: Глава Чувашии скептически отнесся к длинным майским праздникам

Олег Николаев сказал в эфире НСН, что "очень длинные" выходные с 29 апреля по 9 мая могут ударить по сельскому хозяйству и промышленности.

Глава Чувашии Олег Николаев в интервью НСН не поддержал инициативу партии «Новые люди» о продлении майских праздников еще на четыре дня.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков ранее обратился к губернаторам регионов с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, продлив таким образом праздники с 1 по 9 мая.

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«Я слышал про такую инициативу, но вводить дополнительные четыре дня выходных - это не так просто. Окончательное решение примем после того, как проконсультируемся с коллегами. Скорее всего, это будет отрицательный ответ. Аналогичные инициативы очень часто выходят с политических площадок, при этом они, как правило, не обоснованы ни экономически, ни с точки зрения полезности и важности. Здесь важно сохранить баланс», - сказал Николаев.

По его словам, длинные майские праздники могут негативно повлиять на сельхозработы.

«Сейчас идет горячий период проведения весенне-полевых работ, и если вводить выходные со 2 по 5 мая, то в целом они продлятся с 29 апреля по 9 мая. Это очень длительный период, который может сказаться на темпах реализации запланированных задач, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве», - заключил собеседник НСН.

«Новые люди» ранее внесли в Госдуму законопроект о введении в России ежегодных выходных с 1 по 9 мая, предложив при этом сократить на четыре дня новогодние праздники.

Вице-спикер Даванков считает, что россиянам сейчас нужны «по-настоящему длинные выходные», поскольку люди ощущают симптомы депрессии.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Майские ПраздникиЧувашия

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