«Ответ отрицательный?»: Глава Чувашии скептически отнесся к длинным майским праздникам

Глава Чувашии Олег Николаев в интервью НСН не поддержал инициативу партии «Новые люди» о продлении майских праздников еще на четыре дня.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков ранее обратился к губернаторам регионов с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, продлив таким образом праздники с 1 по 9 мая.