«Выиграть в схватке»: Дачникам рассказали, как бороться с борщевиком

Борщевик является сильным аллергеном для человека и хитрым вредителем, который выживает другие растения. Об этом рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

Он отметил, что для того, чтобы «победить» борщевик, нужно застелить участки с сорняком водонепроницаемой пленкой с апреля по июнь, а потом все лето косить. При этом Чаплин отметил, что лучше вызвать специалистов, чтобы не повредить почву и не отравиться химикатами.