«Выиграть в схватке»: Дачникам рассказали, как бороться с борщевиком

Борщевик является сильным аллергеном для человека и хитрым вредителем, который выживает другие растения. Об этом рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

Он отметил, что для того, чтобы «победить» борщевик, нужно застелить участки с сорняком водонепроницаемой пленкой с апреля по июнь, а потом все лето косить. При этом Чаплин отметил, что лучше вызвать специалистов, чтобы не повредить почву и не отравиться химикатами.

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Кроме того, он отметил, что бороться с борщевиком помогут культуры, которые быстро разрастаются. По его словам, можно засеять сад люцерной, клевером или хвойными растениями.

Ранее депутат петербургского законодательного собрания Павел Крупник предложил ввести премии для регионов, которые успешно борются с борщевиком. В частности, предлагается ежегодно подводить итоги эффективности борьбы каждого региона России с распространением борщевика и выделять дополнительные средства тем субъектам, которые окажутся во главе рейтинга, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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