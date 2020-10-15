Стало известно, сколько заплатят переболевшим коронавирусом москвичам за сдачу крови

Выздоровевшие после COVID-19 москвичи могут стать донорами плазмы для лечении больных пациентов.

Переливание донорской плазмы с антителами к коронавирусу – один из наиболее эффективных методов лечения COVID-19, рассказала заведующая отделением заготовки и долгосрочного хранения крови и клеточных компонентов Центра крови им. Гаврилова Татьяна Трифонова.

По ее словам, перед этим будущие доноры сдают анализы и проходят медобследование. Противопоказания к сдаче донорской крови - ВИЧ, гепатиты, соматические заболевания, требующие диспансерного наблюдения, инфекционные заболевания, перенесенные операции. В случае их отсутствия донора пригласят на сдачу крови, процедура длится приметно 40 минут.

Стать донором может человек, перенесший коронавирусную инфекцию, спустя две недели после выздоровления, в возрасте от 18 до 55 лет и весом более 50 кг, в крови которого обнаружили достаточное количество антител.

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Мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5000 рублей за 600 мл плазмы.

Как сообщалось ранее, дефицит витамина D диагностировали у 71% пациентов, инфицированных новым коронавирусом.

Как рассказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто, дефицит витамина D выявили у 71,3% заболевших COVID-19, в том числе у 36,3% – тяжелый дефицит. По его словам, дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания – как заболевания средне-тяжелого течения, так и тяжёлого течения.

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Ранее к похожим выводам пришли американские ученые, которые заметили, что чем ближе к норме уровень витамина D в крови, тем ниже вероятность тяжёлых случаев и смертности от новой коронавирусной инфекции.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по иммунитета во время пандемии коронавируса. Он считает, что не стоит «хвататься за витамин D». Лучше соблюдать режим самоизоляции, стараться есть свежие овощи и фрукты, пить много воды.

Также ранее сообщалось, что больные диабетом переносят новый коронавирус тяжелее других: они в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам. К таким выводам пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Как выяснилось, диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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