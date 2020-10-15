Стало известно, сколько заплатят переболевшим коронавирусом москвичам за сдачу крови

Выздоровевшие после COVID-19 москвичи могут стать донорами плазмы для лечении больных пациентов.

Переливание донорской плазмы с антителами к коронавирусу – один из наиболее эффективных методов лечения COVID-19, рассказала заведующая отделением заготовки и долгосрочного хранения крови и клеточных компонентов Центра крови им. Гаврилова Татьяна Трифонова.

По ее словам, перед этим будущие доноры сдают анализы и проходят медобследование. Противопоказания к сдаче донорской крови - ВИЧ, гепатиты, соматические заболевания, требующие диспансерного наблюдения, инфекционные заболевания, перенесенные операции. В случае их отсутствия донора пригласят на сдачу крови, процедура длится приметно 40 минут.

Стать донором может человек, перенесший коронавирусную инфекцию, спустя две недели после выздоровления, в возрасте от 18 до 55 лет и весом более 50 кг, в крови которого обнаружили достаточное количество антител.