Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных из-за коронавируса
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выступила с призывом к гражданам временно отказаться от наличных денег в связи с усложнением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
В Ведомстве настоятельно рекомендуют сделать выбор в пользу безналичных расчетов. Там констатировали, что коронавирус в подавляющем большинстве случаев передаётся воздушно-капельным путём. Однако заразиться можно и через предметы, в том числе через денежные купюры.
По данным Роспотребнадзора, на наличных деньгах вирус может сохранять активность не менее 24 часов, а на монетах — до трёх часов, отмечает «Свободная пресса». В связи с этим в надзорном ведомстве рекомендуют после каждого контакта с деньгами тщательно мыть или дезинфицировать руки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru