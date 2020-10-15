Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных из-за коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выступила с призывом к гражданам временно отказаться от наличных денег в связи с усложнением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

В Ведомстве настоятельно рекомендуют сделать выбор в пользу безналичных расчетов. Там констатировали, что коронавирус в подавляющем большинстве случаев передаётся воздушно-капельным путём. Однако заразиться можно и через предметы, в том числе через денежные купюры.

По данным Роспотребнадзора, на наличных деньгах вирус может сохранять активность не менее 24 часов, а на монетах — до трёх часов, отмечает «Свободная пресса». В связи с этим в надзорном ведомстве рекомендуют после каждого контакта с деньгами тщательно мыть или дезинфицировать руки.

