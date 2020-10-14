Макрон заявил о второй волны коронавируса и ввел комендантский час
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о второй волне коронавируса в стране.
Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу France 24. Французский президент отметил, что ситуация вызывает беспокойство. За последние сутки во Франции было выявлено более 22 000 случаев заражения.
Также Макрон рассказал о введении комендантского часа в Париже и ряде регионов «красной зоны». Ограничения будут действовать с 21.00 до 06.00 и продлятся как минимум 4 недели.
По состоянию на 14 октября, в мире выявлено 38,3 миллиона случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 26,5 миллиона человек выздоровели, 1,09 миллиона человек скончались.
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