Макрон заявил о второй волны коронавируса и ввел комендантский час

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о второй волне коронавируса в стране.

Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу France 24. Французский президент отметил, что ситуация вызывает беспокойство. За последние сутки во Франции было выявлено более 22 000 случаев заражения.

Также Макрон рассказал о введении комендантского часа в Париже и ряде регионов «красной зоны». Ограничения будут действовать с 21.00 до 06.00 и продлятся как минимум 4 недели.

По состоянию на 14 октября, в мире выявлено 38,3 миллиона случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 26,5 миллиона человек выздоровели, 1,09 миллиона человек скончались.