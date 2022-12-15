«Прогноз неблагоприятный»: Грипп дошёл до Кремля, Москва и Питер вспоминают про маски

Сам глава государства сделал прививку от гриппа и уже на следующий день, по его словам, занимался спортом. При этом в администрации президента заболевших гриппом довольно много, признавал накануне спикер Кремля Дмитрий Песков.

Путин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране.

Главный санитарный врач РФ сообщила, что заболеваемость гриппом в стране за январь-октябрь текущего года составила 7,87 на 100 тысяч населения, что в 11 раз выше показателей за аналогичный период в 2021 году. Она также рассказала, что свиной грипп H1N1 стал наиболее распространенным в России.

Вместе с тем, она подчеркнула, что в Роспотребнадзоре не видят необходимости вводить ограничения на федеральном уровне из-за гриппа.

«На федеральном уровне они никогда не вводились, и вводить их нет никакой необходимости. Есть достаточно полномочий у субъектов РФ», — отметила Попова.

Из-за роста заболеваемости она посоветовала беречь себя и носить маски.