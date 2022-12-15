«Прогноз неблагоприятный»: Грипп дошёл до Кремля, Москва и Питер вспоминают про маски
Ситуация с гриппом управляемая, говорят в Минздраве, а в столице уверяют, что пик заболеваемости уже пройден. Однако заболевших всё еще много.
В России растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом. Ситуация настолько серьёзная, что об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает РИА Новости. По словам главы государства, рост составляет «чуть ли не 35% в неделю».
Сам глава государства сделал прививку от гриппа и уже на следующий день, по его словам, занимался спортом. При этом в администрации президента заболевших гриппом довольно много, признавал накануне спикер Кремля Дмитрий Песков.
Путин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране.
Главный санитарный врач РФ сообщила, что заболеваемость гриппом в стране за январь-октябрь текущего года составила 7,87 на 100 тысяч населения, что в 11 раз выше показателей за аналогичный период в 2021 году. Она также рассказала, что свиной грипп H1N1 стал наиболее распространенным в России.
Вместе с тем, она подчеркнула, что в Роспотребнадзоре не видят необходимости вводить ограничения на федеральном уровне из-за гриппа.
«На федеральном уровне они никогда не вводились, и вводить их нет никакой необходимости. Есть достаточно полномочий у субъектов РФ», — отметила Попова.
Из-за роста заболеваемости она посоветовала беречь себя и носить маски.
МОСКВЕ - РЕКОМЕНДУЮТ
Позже и столичный Роспотребнадзор выпустил разъяснение, согласно которому ношение масок носит рекомендательный характер. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева в интервью телеканалу «Москва 24».
По ее словам, маски носить рекомендуется, в частности, сотрудникам медицинских организаций, социальных служб и торговых предприятий. При этом Андреева отметила, что ситуация с гриппом в Москве непростая, однако пик заболеваемости пройден.
О том, что ситуация по заболеваемости гриппом в России управляемая, заявил и глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает «Интерфакс». Министр считает, что этого удалось достичь благодаря высокому охвату населения вакцинацией.
«Очень хорошо была выстроена программа по вакцинации от гриппа, что позволяет нам сегодня иметь управляемый процесс и минимизацию госпитализаций», - уточнил Мурашко.
Вместе с тем, он сообщил, что доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, а из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста.
«От 7 до 14 лет - это 23% и дети дошкольного возраста, это чуть более 18%», - рассказал министр на совещании у президента. И вслед за Поповой, призвал также всех носить маски.
ПИТЕР И КАЗАНЬ - ОБЯЗАЛИ
А вот в Санкт-Петербурге власти с 14 декабря ввели обязательный масочный режим в больницах и социальных учреждениях.
В Санкт-Петербурге число заболевших гриппом и ОРВИ школьников превысило 70 тыс. человек, в связи с этим для младшеклассников решили ввести досрочные каникулы, сообщила в социальной сети «ВКонтакте» вице-губернатор северной столицы Ирина Потехина. Плановые госпитализации детей в стационары пока приостановлены.
«Особую тревогу вызывает заболеваемость возрастной группы от 7 до 10 лет - в общем количестве болеющих детей их около 70%», - подчеркнула она.
С 15 декабря масочный режим вводят и в Татарстане - пока тоже в больницах и социальных учреждениях. В республике порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 82%.
ПЛОХИЕ ПРОГНОЗЫ
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН в конце ноября предрек быстрое распространение штаммов гриппа в России.
По его словам, чем раньше начинается подъем заболеваемости гриппом в осенний период, тем тяжелее протекает сам процесс.
«Достаточно убедительный рост количества заболевших гриппом уже в конце ноября – признак сам по себе прогностически неблагоприятный. У нас, по многолетним наблюдениям, чем раньше начинается подъем заболеваемости именно гриппом в осенний период, тем тяжелее протекает сам процесс. На фоне подавленного в результате тяжелой коронавирусной пандемии популяционного иммунитета этот вопрос может быть усугублен. В России уже достаточно убедительная география распространения и выделения штаммов гриппа. А раз штаммы появились, то они начнут быстро распространяться», - предупредил Онищенко.
Активно распространяется далеко не только свиной грипп, но и грипп H2N2, рассказал в беседе с НСН высказал иммунолог Николай Крючков.
«Думаю, что этот сезон будет высоким, как минимум самым серьезным по ОРВИ и гриппу за последние три года», - сказал Крючков.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире НСН говорил, что «свиной» грипп может привести к бронхиту, пневмонии и даже смерти.
«Грипп А H1N1 - один из самых тяжелых штаммов по течению заболевания и по поражению органов. Это могут быть и легкие, и оболочки мозга, сердце, почки. И по последствиям, могут быть осложнения – тяжелый бронхит, пневмония, в том числе и аутоиммунные заболевания могут развиться. Предотвратить тяжелое течение могут две вещи – это вакцинация и ранняя диагностика, нужно сделать тесты в первые часы», - отметил он.
А врач-эпидемиолог Талдомской ЦРБ Елена Белякова заявила, что свиной грипп в большей степени угрожает пожилым людям старше 60 лет и детям до года. По её словам, в 2009 году, когда Россия столкнулась с гриппом H1N1, фиксировались летальные исходы у беременных женщин, особенно в третьем триместре, поэтому они тоже в группе риска.
КАК ЛЕЧИТЬ
Врач Александр Мясников в своем Telegram-канале поделился советом о том, какие действия нужно предпринять при заболевании гриппом. В частности, Мясников посоветовал заболевшим людям следовать четырем пунктам: первый – нужно изолироваться, не выходить на улицу; второй – принимать парацетамол при повышении температуры; третий – поддерживать организм куриным супом, четвертый – набраться терпения, чтобы некоторое время поболеть.
Доктор подчеркнул, что данная «инструкция» является актуальной для любого ОРВИ.
А вот Геннадий Онищенко призывает не заниматься самолечением, особенно - у детей: он советует сразу обращаться к врачу, чтобы не проглядеть осложнения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 833 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 539 / сут.
- Собянин рассказал о процессах реформирования амбулаторного звена в Москве
- Рогов предостерег Украину от наступления на Мелитополь
- СМИ: В критический момент Украина может остаться без военной помощи НАТО
- Глава офиса Зеленского назвал призывы к переговорам России и Украины смешными
- Госдеп: США не стремятся разом заблокировать всю финансовую систему России
- Осужденный в Челябинской области напал в суде на сотрудников конвоя
- Главком ВСУ: Киев не может достать до российских сил с помощью HIMARS
- Залужный заявил, что мобилизация в РФ сорвала планы ВСУ по скорому взятию Кременной
- Главный санитарный врач Москвы: Ношение масок имеет рекомендательный характер
- Мурашко: ситуация с гриппом в России управляемая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru