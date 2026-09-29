ВС России удерживают позиции в четырех населенных пунктах в ДНР

Вооруженные силы России удерживают позиции в четырех населенных пунктах в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в Минобороны.

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Речь идет о населенных пунктах Редкодуб, Ямполь, Новомихайловка, Новое, пишет RT.

Минобороны подчеркнуло, что территории держат под полным контролем силы группировки войск «Запад».

Ранее армия РФ освободила в ДНР населенный пункт Нововодяное.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФДНРМинобороны

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