ВС России удерживают позиции в четырех населенных пунктах в ДНР
29 сентября 202609:25
Юлия Савченко
Вооруженные силы России удерживают позиции в четырех населенных пунктах в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в Минобороны.
Речь идет о населенных пунктах Редкодуб, Ямполь, Новомихайловка, Новое, пишет RT.
Минобороны подчеркнуло, что территории держат под полным контролем силы группировки войск «Запад».
Ранее армия РФ освободила в ДНР населенный пункт Нововодяное.
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