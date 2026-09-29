ЕК отказалась выделить Украине 220 млн евро на нужды аграриев
Еврокомиссия отклонила запрос Украины на предоставление 220 млн евро на нужды сельского хозяйства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.
Киев рассчитывал получить средства сверх предоставленного финансирования. Из-за отказа ЕК было решено привлечь деньги через льготный кредит Всемирного банка в размере 250 млн долларов.
«Это даст нам возможность более или менее продержаться до нового года», — указал министр.
По его словам, ситуация остается критической, и уже сейчас необходимо «думать о том, что будет весной».
Между тем министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться о передаче Киеву оставшихся ракет комплекса Patriot в обмен на будущие поставки, пишет Ura.ru.
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