Путин призвал продолжать вакцинацию от гриппа

Обсуждая с членами правительства рост заболеваемости гриппом и ОРВИ он отметил, что нужно «внимательно следить за тем, что происходит и своевременно реагировать».

«У нас зима длинная и начало весны тоже бывает холодным, поэтому вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что сделал прививку от гриппа и посоветовал остальным поступить также, сообщает RT.



