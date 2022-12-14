Путин призвал продолжать вакцинацию от гриппа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо повышать иммунизацию населения, сообщает РИА Новости.

Академик рассказал, когда наступит пик заболеваемости гриппом

Обсуждая с членами правительства рост заболеваемости гриппом и ОРВИ он отметил, что нужно «внимательно следить за тем, что происходит и своевременно реагировать».

«У нас зима длинная и начало весны тоже бывает холодным, поэтому вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что сделал прививку от гриппа и посоветовал остальным поступить также, сообщает RT.


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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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