Путин призвал продолжать вакцинацию от гриппа
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо повышать иммунизацию населения, сообщает РИА Новости.
Обсуждая с членами правительства рост заболеваемости гриппом и ОРВИ он отметил, что нужно «внимательно следить за тем, что происходит и своевременно реагировать».
«У нас зима длинная и начало весны тоже бывает холодным, поэтому вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что сделал прививку от гриппа и посоветовал остальным поступить также, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru