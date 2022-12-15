Заболеваемость гриппом в России выросла в 11 раз по сравнению с 2021 годом
Заболеваемость гриппом в России за январь—октябрь 2022 года составила 7,87 на 100 тысяч населения, что в 11 раз выше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Отмечается, что в январе-октябре 2021 года показатель заболеваемости составлял 0,71 на 100 тысяч населения. Число заболевших гриппом выросло несмотря на то, что к декабрю вакцинацию прошли 74 млн россиян.
По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, сравнивать заболеваемость в 2022 и 2021 годах некорректно. Эксперт пояснила, что прошлый год был пандемийным, среди респираторных вирусов доминировал коронавирус, при этом в стране действовали антиковидные меры. В результат россияне меньше болели гриппом и другими респираторными инфекциями.
По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом стала на 35,4% выше, чем неделей ранее. Средний показатель по стране превышен в 37 регионах, отмечает телеканал «360». Среди штаммов преобладает A (H1N1) — свиной грипп, его выявили в 82 субъектах РФ, пишет РИА ФАН.
Отмечается, что наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Астраханской, Вологодской, Костромской, Тюменской областях, республиках Бурятия, Коми и Якутия, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru