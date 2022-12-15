Депутат Смолин: Массовой дистанционки из-за «свиного» гриппа не будет
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию отметил, что это понижает качество обучения.
Дистанционное обучение в школах снижает качество образования, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.
«В массовом масштабе дистанционное обучение из-за «свиного» гриппа, я думаю, не будет. Все прекрасно понимают, что в рамках школ обучение дома с помощью компьютеров гораздо менее качественно, чем классическое образование. Есть специальные исследования британских специалистов о том, что злоупотребление информационными технологиями приводит к снижению качества образования. Родители в большинстве против «дистанционки», таких планов нет, в отдельных регионах они могут вводиться на короткое время», - отметил он.
Бюрократия увеличивает расходы образовательных учреждений и занимает лишнее время учителя, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин ранее в пресс-центре НСН.
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