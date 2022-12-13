Санкт-Петербург вводит масочный режим с 14 декабря в ряде учреждений

В Санкт-Петербурге в связи с ростом заболеваемости гриппом с 14 декабря вводится масочный режим в больницах и социальных учреждениях. Постановление опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Также вводится запрет на плановую госпитализацию детей в стационары, но есть исключения. Запрещается допуск посетителей в стационары и учреждения закрытого типа.

В образовательных учреждениях будут приостановлены занятия при условии отсутствия 20% учащихся. Также в учебных заведениях вводится обязательная термометрия.

