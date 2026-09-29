В SpaceX назвали штатным взрыв корабля Starship при приводнении

Ранее Starship был запущен в Техасе. Он потерял один двигатель в ходе орбитального полета, SpaceX решила завершить миссию досрочно, пишет RT. Космический корабль упал в Тихий океан, когда его двигатели скрылись под водой, произошел взрыв.

Как отметили в SpaceX, Starship не предназначен для посадки в холодную океанскую воду, и взрыв в ходе приводнения «не является признаком проблемы или неудачной миссии».

