В SpaceX назвали штатным взрыв корабля Starship при приводнении
Компания SpaceX назвала взрыв космического корабля Starship после приводнения штатной ситуацией. Об этом сообщает АВС.
Ранее Starship был запущен в Техасе. Он потерял один двигатель в ходе орбитального полета, SpaceX решила завершить миссию досрочно, пишет RT. Космический корабль упал в Тихий океан, когда его двигатели скрылись под водой, произошел взрыв.
Как отметили в SpaceX, Starship не предназначен для посадки в холодную океанскую воду, и взрыв в ходе приводнения «не является признаком проблемы или неудачной миссии».
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