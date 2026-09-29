В SpaceX назвали штатным взрыв корабля Starship при приводнении

Компания SpaceX назвала взрыв космического корабля Starship после приводнения штатной ситуацией. Об этом сообщает АВС.

Космический корабль Starship Илона Маска взорвался при посадке на воду

Ранее Starship был запущен в Техасе. Он потерял один двигатель в ходе орбитального полета, SpaceX решила завершить миссию досрочно, пишет RT. Космический корабль упал в Тихий океан, когда его двигатели скрылись под водой, произошел взрыв.

Как отметили в SpaceX, Starship не предназначен для посадки в холодную океанскую воду, и взрыв в ходе приводнения «не является признаком проблемы или неудачной миссии».

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ФОТО: кадр из видео
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