«Пожилые и дети». Врач рассказала, кому свиной грипп угрожает больше остальных
Врач-эпидемиолог Талдомской ЦРБ Елена Белякова заявила, что свиной грипп в большей степени угрожает пожилым людям старше 60 лет и детям до года, сообщает NEWS.ru.
По её словам, в 2009 году, когда Россия столкнулась с гриппом H1N1, фиксировались летальные исходы у беременных женщин, особенно в третьем триместре, поэтому они тоже в группе риска.
Эксперт отметила, что этот вирус опасен осложнениями, такими, как пневмония, отит и гайморитом, также он может провоцировать инфаркт миокарда и нарушение мозгового кровообращения.
«Каждый год циркулируют разные варианты вируса гриппа, прошло более 10 лет, поэтому наша иммунная система подзабыла, что такое свиной грипп, поэтому вакцинированные жители защищены в большей степени», — подчеркнула Белякова.
Она добавила, что самолечение при свином гриппе исключено, если человек заразился, то ему следует оставаться дома.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сделал прививку от гриппа, сообщает RT.
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