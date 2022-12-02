«Выгнать из страны!»: Латвия шлет «Дождь»* в Россию из-за ляпа ведущего

ЗАБЛУЖДЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Латвия стала информационным оазисом для ряда российских оппозиционных СМИ, перебравшихся в эту страну после февральских событий и занявших антироссийскую позицию. Однако 1 декабря из уст ведущего «Дождя» прозвучала неприемлемая для сторонников Украины фраза.

«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», - сказал Алексей Коростелев в эфире программы «Здесь и сейчас» и попросил зрителей делиться информацией о проблемах в российской армии.

Украинские и прибалтийские СМИ подхватили эту новость и обвинили телеканал в поддержке Вооруженных сил России.

Со своей стороны, главный редактор «Дождя», признанный в РФ иноагентом Тихон Дзядко в полпятого ночи процитировал Коростелева и сказал, что того неправильно поняли.

«Эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал Дождь занимается оказанием помощи армии РФ. В связи с этим важно отметить следующее: телеканал Дождь не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами (…) Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы приносим извинения нашим зрителям», - написал Дзядко в Telegram.

Вместе с тем глава информационной службы «Дождя» Екатерина Котрикадзе, также признанная в России иноагентом, сообщила, что Коростелев уволен.

Ну а сам виновник скандала подтвердил факт увольнения и попытался объясниться.

«Мой посыл заключался не в материальной поддержке, не в том, что я призываю поддерживать какие-либо силы, участвующие в СВО», - сказал Коростелев РБК.

Журналист пояснил, что говорил о том, что «не должны гибнуть люди».