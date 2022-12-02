«Выгнать из страны!»: Латвия шлет «Дождь»* в Россию из-за ляпа ведущего
Руководство телеканала всю ночь оправдывалось, ведущего уволили, Собчак стало «стыдно за семью», а латвийский министр пообещал вернуть журналистов в РФ.
Конец первой зимней рабочей недели ознаменовался скандалом вокруг телеканала «Дождь», признанного в России СМИ-иноагентом и перебазировавшегося в Латвию на фоне спецоперации. Ведущий телеканала Алексей Коростелев был уволен за фразу о российских солдатах. Руководство «Дождя» объясняет, что журналиста не правильно поняли, однако власти Латвии уже грозит выгнать телеканал из страны.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Латвия стала информационным оазисом для ряда российских оппозиционных СМИ, перебравшихся в эту страну после февральских событий и занявших антироссийскую позицию. Однако 1 декабря из уст ведущего «Дождя» прозвучала неприемлемая для сторонников Украины фраза.
«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», - сказал Алексей Коростелев в эфире программы «Здесь и сейчас» и попросил зрителей делиться информацией о проблемах в российской армии.
Украинские и прибалтийские СМИ подхватили эту новость и обвинили телеканал в поддержке Вооруженных сил России.
Со своей стороны, главный редактор «Дождя», признанный в РФ иноагентом Тихон Дзядко в полпятого ночи процитировал Коростелева и сказал, что того неправильно поняли.
«Эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал Дождь занимается оказанием помощи армии РФ. В связи с этим важно отметить следующее: телеканал Дождь не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами (…) Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы приносим извинения нашим зрителям», - написал Дзядко в Telegram.
Вместе с тем глава информационной службы «Дождя» Екатерина Котрикадзе, также признанная в России иноагентом, сообщила, что Коростелев уволен.
Ну а сам виновник скандала подтвердил факт увольнения и попытался объясниться.
«Мой посыл заключался не в материальной поддержке, не в том, что я призываю поддерживать какие-либо силы, участвующие в СВО», - сказал Коростелев РБК.
Журналист пояснил, что говорил о том, что «не должны гибнуть люди».
СТЫДНО ЗА СЕМЬЮ
Однако в Латвии уже выписали телеканалу предупреждение, которое стало для него вторым, а министр обороны этой страны Артис Пабрикс пообещал выгнать «Дождь».
«Я считаю, что "Дождь" должен переехать в Россию - им (сотрудникам телеканала – прим. НСН) нужно аннулировать вид на жительство. Мне сказали, что процесс уже начался», – написал Пабрикс в соцсетях.
Как отметил председатель национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, в отношении «Дождя» возбуждено дело об административном правонарушении за информацию о возможной поддержке российской армии.
По его словам, это второе правонарушение «Дождя» за последние месяцы, а за третье ему могут аннулировать разрешение на вещание.
Кроме того, «Дождь» оштрафовали на 10 тыс. евро за демонстрацию в эфире изображения Крыма в составе России и слова «наша армия» о российской армии.
На это отреагировала телеведущая Ксения Собчак, признавшаяся, что «запуталась».
«С одной стороны нам твердят про коллективную ответственность, про то, что все русские виноваты в том, что происходит с Украиной. Но с другой стороны, получается, что вина – "наша", ответственность – "наша", а за "нашу армию" (а работают на "Дожде" российские граждане) получите штраф и распишитесь. То есть если это не наша армия, тогда и ответственность не наша получается? Или не получается? Я запуталась, расскажите, как хорошие рукопожатные русские сейчас рассуждают, плз», - написала она в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Кроме того, Собчак призналась, что ей стыдно за «семью Котрикадзе-Дзядко».
«Как же круто, что у всей нашей команды абсолютно одинаковое видение этой ситуации, и того, что “и в горе, и в радости”. А за семью Котрикадзе-Дзядко стыдно, уверена, это именно их решение, для меня Дождь стал иным именно с их приходом», - написала Ксения Анатольевна, которую недавно чуть не задержали в России.
1 марта Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ пользователей к сайту телеканала «Дождь», объяснив это фейками о российской армии и наличием «материалов с призывами к экстремистской деятельности». После этого телеканал прекратил вещание в России.
В начале июня Латвия запретила вещание в стране всех российских телеканалов, выдав при этом разрешение «Дождю».
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