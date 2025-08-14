МАК не подтвердил появившиеся итоги крушения Ан-24 в Приамурье

Там заявили, что предварительный отчет пока не готов. Его подготовка занимает от одного месяца.

Ранее в интернете появилась информация о том, что самолет заходил на посадку в аэропорт Тынды ниже положенной высоты.

На борту самолета находились 48 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли. На месте крушения обнаружены поврежденные бортовые самописцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

