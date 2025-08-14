МАК не подтвердил появившиеся итоги крушения Ан-24 в Приамурье
Межгосударственный авиационный комитет России, который выясняет причины крушения пассажирского Ан-24 в Амурской области, опроверг появление в Сети предварительного отчета о катастрофе, сообщает ТАСС.
Там заявили, что предварительный отчет пока не готов. Его подготовка занимает от одного месяца.
Ранее в интернете появилась информация о том, что самолет заходил на посадку в аэропорт Тынды ниже положенной высоты.
На борту самолета находились 48 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли. На месте крушения обнаружены поврежденные бортовые самописцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
