Камчатский гид получил срок за гибель людей при восхождении на Ключевской вулкан

Ему дали 4,5 года колонии. Ивана Алабугина признали виновным по статье за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Мужчина свою вину признавать отказался.

Алабугин вместе с другим гидом Андреем Мищенко и группой туристов начал поход без разрешения по неутверждëнному маршруту. На высоте 4 тысячи метров двум туристам стало плохо, они спустились с Алабугиным в базовый лагерь на 700 метров ниже. Мищенко и остальные восемь туристов пошли дальше, но сорвались с ледового склона. Один человек погиб, остальные получили травмы и скончались от переохлаждения. В ходе спасательной операции Алабугина и двух туристов смогли эвакуировать.

Секретарь Маршрутной квалификационной комиссии Сибирского федерального округа Ирина Добарина заявила, что туристы, отправившиеся на Ключевской вулкан, не были зарегистрированы в Федерации спортивного туризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

