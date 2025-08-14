Камчатский гид получил срок за гибель людей при восхождении на Ключевской вулкан
На Камчатке гид получил срок за гибель девяти человек при восхождении на Ключевской вулкан в сентябре 2022 года, сообщает Telegram-канал Shot.
Ему дали 4,5 года колонии. Ивана Алабугина признали виновным по статье за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Мужчина свою вину признавать отказался.
Алабугин вместе с другим гидом Андреем Мищенко и группой туристов начал поход без разрешения по неутверждëнному маршруту. На высоте 4 тысячи метров двум туристам стало плохо, они спустились с Алабугиным в базовый лагерь на 700 метров ниже. Мищенко и остальные восемь туристов пошли дальше, но сорвались с ледового склона. Один человек погиб, остальные получили травмы и скончались от переохлаждения. В ходе спасательной операции Алабугина и двух туристов смогли эвакуировать.
Секретарь Маршрутной квалификационной комиссии Сибирского федерального округа Ирина Добарина заявила, что туристы, отправившиеся на Ключевской вулкан, не были зарегистрированы в Федерации спортивного туризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
