Латвия запретила все российские телеканалы и разрешила вещание «Дождя»*

Глава Национального совета Латвии по СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в своём Twitter заявил, что в республике не будут вещать российские телеканалы.

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По его словам, с 9 июня будет остановлена трансляция последних остававшихся в стране 80 телеканалов, зарегистрированных в России, в том числе, «Кино24», «Охота и рыбалка», «Перец», «МИР» и другие.

«NEPLP сегодня принял решение запретить распространять на территории Латвии и изъять из списка ретранслируемых программ 80 зарегистрированных в России телеканалов... Программы пропадут из инфопространства Латвии 9 июня», - подчеркнул он.

Аболиньш также добавил, что власти Латвии выдали разрешение на вещание телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом), он начнёт работать с 9 июня 2022 года.

Ранее гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева заявила, что телеканала приостанавливает свою работу, в том числе на YouTube и в соцсетях, сообщает RT.

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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
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