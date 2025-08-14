Охранявшие порядок в «Крокусе» полицейские во время теракта были без оружия

По словам одного из полицейских, по устному указанию командира он с напарником сдали служебное оружие в комнату хранения. Им не назвали причину, по которой это необходимо было сделать. Подъехав к концертному залу около 17 часов 45 минут правоохранители подошли к входу, где их встретил старший охраны и спросил, есть ли у них оружие, они ответили, что не вооружены.

После этого полицейские разделились: один занял позицию на первом входе в концертный зал, а второй — на втором. В момент нападения террористов один из сотрудников ППС вместе с другими людьми выбежал из здания, связался с начальством, сообщил о случившемся, а потом ушел в отдел полиции за помощью. Второй сотрудник правоохранительных органов укрылся от нападавших в комнате охраны.

Один из участников атаки на «Крокус» выезжал для обучения терактам в Афганистан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

