Охранявшие порядок в «Крокусе» полицейские во время теракта были без оружия
Двое сотрудников правоохранительных органов, которые охраняли общественный порядок в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время концерта «Пикника», где произошел теракт, в момент нападения были без оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
По словам одного из полицейских, по устному указанию командира он с напарником сдали служебное оружие в комнату хранения. Им не назвали причину, по которой это необходимо было сделать. Подъехав к концертному залу около 17 часов 45 минут правоохранители подошли к входу, где их встретил старший охраны и спросил, есть ли у них оружие, они ответили, что не вооружены.
После этого полицейские разделились: один занял позицию на первом входе в концертный зал, а второй — на втором. В момент нападения террористов один из сотрудников ППС вместе с другими людьми выбежал из здания, связался с начальством, сообщил о случившемся, а потом ушел в отдел полиции за помощью. Второй сотрудник правоохранительных органов укрылся от нападавших в комнате охраны.
Один из участников атаки на «Крокус» выезжал для обучения терактам в Афганистан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
