Орбан: Евросоюзу стоит прекратить демонизировать Путина
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководству Европейского союза следует прекратить в заявлениях очернять президента России Владимира Путина, сообщает RT.
По его словам, также Евросоюзу необходимо перестать саботировать любые попытки урегулирования конфликта вокруг Украины. Премьер-министр указал, что европейские политики предпочитают «демонизировать» российского лидера вместо того, чтобы «вернуться из иллюзий в реальность» и вести переговоры.
Ранее Орбан призвал европейских лидеров не «дуться» и провести встречу с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
