Орбан: Евросоюзу стоит прекратить демонизировать Путина

По его словам, также Евросоюзу необходимо перестать саботировать любые попытки урегулирования конфликта вокруг Украины. Премьер-министр указал, что европейские политики предпочитают «демонизировать» российского лидера вместо того, чтобы «вернуться из иллюзий в реальность» и вести переговоры.

Ранее Орбан призвал европейских лидеров не «дуться» и провести встречу с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

