СМИ: Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, но не в рамках НАТО

Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность во время беседы с европейскими лидерами 13 августа обеспечить гарантии безопасности для Киева, если только они не будут осуществляться в рамках усилий Североатлантического альянса, сообщает Politico.

Рютте: Украине следует признать де-факто контролируемые РФ территории

По данным газеты, президент США заявил, что Вашингтон готов сыграть определенную роль в предоставлении Украине «средств сдерживания» в случае достижения договоренности о прекращении огня с Москвой, но с соблюдением некоторых ограничений.

При этом Трамп не уточнил, что он имел в виду под гарантиями безопасности.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

