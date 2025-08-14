СМИ: Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, но не в рамках НАТО
Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность во время беседы с европейскими лидерами 13 августа обеспечить гарантии безопасности для Киева, если только они не будут осуществляться в рамках усилий Североатлантического альянса, сообщает Politico.
По данным газеты, президент США заявил, что Вашингтон готов сыграть определенную роль в предоставлении Украине «средств сдерживания» в случае достижения договоренности о прекращении огня с Москвой, но с соблюдением некоторых ограничений.
При этом Трамп не уточнил, что он имел в виду под гарантиями безопасности.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, но не в рамках НАТО
- Орбан: Евросоюзу стоит прекратить демонизировать Путина
- Гособвинение запросило блогеру Варламову восемь лет за фейки
- МАК не подтвердил появившиеся итоги крушения Ан-24 в Приамурье
- Суд запретил пять песен группы «Ленинград»
- WhatsApp отреагировал на блокировку звонков в России
- Камчатский гид получил срок за гибель людей при восхождении на Ключевской вулкан
- Зарплата и выгорание: Учителя назвали причины увольнения из школы
- Компании РФ начали ограничивать общение сотрудников в мессенджерах
- Предложено ввести штрафы за травлю детей в школах и Сети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru