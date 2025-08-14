СМИ: Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, но не в рамках НАТО

По данным газеты, президент США заявил, что Вашингтон готов сыграть определенную роль в предоставлении Украине «средств сдерживания» в случае достижения договоренности о прекращении огня с Москвой, но с соблюдением некоторых ограничений.

При этом Трамп не уточнил, что он имел в виду под гарантиями безопасности.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

