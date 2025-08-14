Зарплата и выгорание: Учителя назвали причины увольнения из школы

Как заявили в независимом профсоюзе «Учитель», среди других причин — низкая зарплата, необходимость заполнять ненужные отчеты и проходить фиктивные курсы. Также педагоги жалуются на высокую нагрузку и усталость от постоянных нововведений.

Учителя старшего возраста чаще увольняются из-за неуважения к профессии педагога в обществе. Молодые недовольны тем, что руководство не уважает работников и в школе плохая психологическая атмосфера, а также чаще жалуются на выгорание.

Среди других факторов, подталкивающих учителей к смене места работы — взаимодействие с родителями и учениками. Для учителей давление или агрессия с их стороны нередко становится серьезным стресс-фактором.

Ранее глава Рособрнадзора рассказал о снижении бюрократической нагрузки на учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

