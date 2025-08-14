Зарплата и выгорание: Учителя назвали причины увольнения из школы
В России основной причиной увольнения педагогических работников остается разрыв между ожиданиями и реальностью условий работы, сообщают «Известия».
Как заявили в независимом профсоюзе «Учитель», среди других причин — низкая зарплата, необходимость заполнять ненужные отчеты и проходить фиктивные курсы. Также педагоги жалуются на высокую нагрузку и усталость от постоянных нововведений.
Учителя старшего возраста чаще увольняются из-за неуважения к профессии педагога в обществе. Молодые недовольны тем, что руководство не уважает работников и в школе плохая психологическая атмосфера, а также чаще жалуются на выгорание.
Среди других факторов, подталкивающих учителей к смене места работы — взаимодействие с родителями и учениками. Для учителей давление или агрессия с их стороны нередко становится серьезным стресс-фактором.
Ранее глава Рособрнадзора рассказал о снижении бюрократической нагрузки на учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Камчатский гид получил срок за гибель людей при восхождении на Ключевской вулкан
- Зарплата и выгорание: Учителя назвали причины увольнения из школы
- Компании РФ начали ограничивать общение сотрудников в мессенджерах
- Предложено ввести штрафы за травлю детей в школах и Сети
- Россиянам запретят брать больше одного займа в МФО
- Белый дом не подтвердил, что Уиткофф поддержал идею контроля РФ над освобожденными территориями
- США опровергли урегулирование на Украине по образцу Палестины
- Минпросвещения разработало рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников
- «Пресловутый Max»: Россиянам за границей рекомендовали с запасом пополнить счет телефона
- СМИ: США предложат России разработку редкоземельных металлов на Аляске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru