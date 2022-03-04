«Эхо дождя»: Российские СМИ закрываются, опасаясь «тюрьмы за фейки»

ОТ ФЕЙКОВ ДО ТЮРЬМЫ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в пятницу, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий уголовное наказание и крупные штрафы «за фейки, дискредитирующие российскую армию и призывы к санкциям против России».

По словам спикера, уже сегодня документ рассмотрит Совет Федерации и он ляжет на стол президента, подпись которого будет означать, что закон принят.

При этом Володин допустил, что уже завтра нормы этого закона «заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши ВС, понести очень жесткое наказание».

БЛОКИРОВКА ЗА «ПРАВДУ»?

3 и 4 марта Роскомнадзор заблокировал сразу несколько СМИ, которые в России традиционно причислялись к оппозиционным.

Еще 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, Роскомнадзор предупредил российских журналистов, что отныне они обязаны использовать только официальные российские источники информации. Это решение объяснялось резким ростом количества «вбросов» и фейков в соцсетях и СМИ.

Тем не менее, в России по-прежнему были доступны сайты СМИ-иногагентов «Медузы» и «Дождя», а также других ресурсов, распространявших информацию о военном конфликте не российской, а украинской стороны, которую они называли «правдой».

Еще в начале февраля, во время обмена Россией и Германией запретами на вещание телеканалов Deutsche Welle и Russia Today, немецкий политолог Александр Рар говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на Западе понятие «правды» напоминает детский сад.

«Многие немцы, конечно, возмущены, говорят: «Как это так, RT это действительно пропаганда, а мы – не пропаганда». Это все детский сад какой-то. Запад считает, что он во всем прав, имеет право запрещать и у него не пропаганда, а новости и освещение правды. А у России это пропаганда, гадости и попытка расшатать ЕС. И тут разговора не получается», - отмечал Рар.

Тем не менее, ряд российских СМИ именно так трактовали понятие «правды», не доверяя официальным сообщениям Минобороны РФ, и распространяя украинские заявления и видео, достоверность которых вызывает большие сомнения.