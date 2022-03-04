«Эхо дождя»: Российские СМИ закрываются, опасаясь «тюрьмы за фейки»
«Эхо Москвы» ликвидировано, иноагенты и «Русская служба BBC» забанены, хакеры продолжают воевать с государственными СМИ, а журналисты боятся за каждое слово.
Эхо спецоперации на Украине все больше бьет по российским СМИ, часть из которых атакуют хакеры, а часть – блокируют власти.
На этом фоне в Госдуме принят закон, предполагающий до 15 лет тюрьмы за распространение фейков о российской армии, при этом, что конкретно считается «фейком», никто так и не объяснил.
ОТ ФЕЙКОВ ДО ТЮРЬМЫ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в пятницу, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий уголовное наказание и крупные штрафы «за фейки, дискредитирующие российскую армию и призывы к санкциям против России».
По словам спикера, уже сегодня документ рассмотрит Совет Федерации и он ляжет на стол президента, подпись которого будет означать, что закон принят.
При этом Володин допустил, что уже завтра нормы этого закона «заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши ВС, понести очень жесткое наказание».
БЛОКИРОВКА ЗА «ПРАВДУ»?
3 и 4 марта Роскомнадзор заблокировал сразу несколько СМИ, которые в России традиционно причислялись к оппозиционным.
Еще 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, Роскомнадзор предупредил российских журналистов, что отныне они обязаны использовать только официальные российские источники информации. Это решение объяснялось резким ростом количества «вбросов» и фейков в соцсетях и СМИ.
Тем не менее, в России по-прежнему были доступны сайты СМИ-иногагентов «Медузы» и «Дождя», а также других ресурсов, распространявших информацию о военном конфликте не российской, а украинской стороны, которую они называли «правдой».
Еще в начале февраля, во время обмена Россией и Германией запретами на вещание телеканалов Deutsche Welle и Russia Today, немецкий политолог Александр Рар говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на Западе понятие «правды» напоминает детский сад.
«Многие немцы, конечно, возмущены, говорят: «Как это так, RT это действительно пропаганда, а мы – не пропаганда». Это все детский сад какой-то. Запад считает, что он во всем прав, имеет право запрещать и у него не пропаганда, а новости и освещение правды. А у России это пропаганда, гадости и попытка расшатать ЕС. И тут разговора не получается», - отмечал Рар.
Тем не менее, ряд российских СМИ именно так трактовали понятие «правды», не доверяя официальным сообщениям Минобороны РФ, и распространяя украинские заявления и видео, достоверность которых вызывает большие сомнения.
ЭХО ДОЖДЯ
1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ пользователей к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом), объяснив это публикацией ими «материалов с призывами к экстремистской деятельности». По мнению ведомства, эти СМИ публиковали «ложные сведения о действиях российских военных» в ходе военной операции на Украине.
Доступ к сайтам был заблокирован, «Дождь» прекратил вещание, а «Эхо Москвы», входящее в холдинг «Газпром-медиа», и вовсе уже 3 марта было ликвидировано по решению совета директоров. 4 марта «в бан» попали признанные в России СМИ-иноагентами «Медуза» и «Радио Свобода», а также сайт «Русской службы Би-би-си».
Интересно, что журналисты британской телерадиокорпорации, не считающиеся в России иноагентами, в отличие от «Медузы» и «Дождя» публиковали информацию с двух сторон, предоставляя читателям возможность сравнить данные России и Украины, однако это не спасло BBC Russia от блокировки. Головной сайт BBC на момент написания материала также не доступен из России.
Председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал ликвидацию «Эха Москвы» «решением частной компании».
«Я никогда не обсуждаю действия частных компаний. «Газпром-медиа» – это частная компания, которая принимает решения те, которые считает нужным. Хотят – ликвидируют, хотят – открывают новую, бурят скважины или продают нефть, что хотят, то и творят», - сказал Гусев.
Примерно такую же позицию по «Эху» озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это решение акционера, это решение собственника... Вот так к этому и нужно относиться. В данном случае мы вряд ли имеем право как-то по-другому комментировать решение собственника», - сказал Песков, отметив, что «Эхо Москвы» закрыли после нарушения журналистами закона.
А вот основатель и первый главный редактор «Эха Москвы» Сергей Корзун в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал закрытие радиостанции концом серьезной независимой журналистики в России.
«Я думаю, что это конец серьезной негосударственной журналистики в России. «Эхо Москвы» положило начало этому в области радио, мы были первой негосударственной разговорной информационной радиостанцией. И, собственно, с закрытием «Эха» получается, что эта ниша у нас пустеет. «Эхо» создавалось как оппозиция Гостелерадио и, думаю, что нынешнее положение приведет к тому, что у нас появится некое новое Гостелерадио, которое будет монополизировать информацию. Боюсь, что это так», - отметил Корзун.
Со своей стороны, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева объяснила временную приостановку работы опасениями уголовной ответственности после вступления в силу «закона о фейках».
«Такого тяжелого решения в нашей жизни еще не было», - призналась Синдеева, отметив, что после принятия этого закона «работать будет практически невозможно».
Издание Znak.com также объявило 4 марта о приостановке работы, объяснив это большим количеством ограничений для работы СМИ.
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ХАКЕРЫ, СОЦСЕТИ И «ПРЕДАТЕЛИ»
Однако проблемы возникли не только у оппозиционных СМИ. Во многих странах заблокировано вещание российских телеканалов, их отказался транслировать Netflix. Fаcebook заблокировал аккаунты «Ленты.ру», «Газеты.ру» и РИА Новости.
Кроме того, еще 24 февраля хакеры из группировки Anonymous объявили кибервойну против правительства России из-за событий на Украине. Ими были атакованы сайты российских госструктур, а самая мощная атака на СМИ была предпринята 28 февраля, в день первого раунда российско-украинских переговоров.
Хакеры попытались тогда взломать сайты государственных информагентств РИА Новости и ТАСС, а также РБК, «Коммерсанта», Forbes, «Известий» и «Фонтанки». Кроме того в России были недоступны сайты белорусских государственных СМИ, освещавших ход переговоров.
Тем не менее, аудитория «Эха Москвы», «Дождя» и остальных заблокированных СМИ лишь формально осталась без источников информации. Их аккаунты в соцсетях и на YouTube продолжают работать. Например, вчера вечером, уже после ликвидации «Эха Москвы» в эфире его YouTube-канала вещал Дмитрий Быков. Кроме того, в России продолжает работать сайт RTVI, генеральным продюсером которого является Сергей Шнуров, а основателем Владимир Гусинский. Также работает сайт «Новой газеты».
Facebook, на котором распространяются многочисленные «фейки о войне», также доступен для оппозиционно настроенной аудитории. 2 марта Роскомнадзор опроверг информацию о начале блокировки YouTube в России, о которой поспешили сообщить некоторые СМИ. И даже в случае блокировки в России Facebook, Twitter, Instagram и Youtubе, вряд ли получится остановить потоки самой разной информации в российских соцсетях «ВКонтакте» и Telegram.
Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир, журналистика военного и мирного времени сильно отличается.
«В данный момент мы видим разницу между стандартными практиками современной журналистики, к которой все привыкли, в том числе: оперативность информации, перепосты, работа с источниками и прочее, – и журналистикой военного времени. В обычной жизни выбор источника является исключительным правом журналиста, который берет на себя риски распространения ложной информации. С этим мы всегда сталкивались и научились работать. Но сейчас другая история», - сказал Шафир.
Со своей стороны, экономист Никита Кричевский говорил НСН, что любые заявления о несогласии со спецоперацией на Украине могут счесть «предательством и содействием иностранным государствам-агрессорам», и за это придется ответить по всей строгости закона.
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