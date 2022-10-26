«Смех, загадки и Литва»: Собчак исчезла из России после обысков и попытки задержания
СМИ утверждают, что Собчак обманула оперативников и уже в Литве, сама она пишет странные посты о Калифорнии и Восточной Европе, а Суханов с Романовским уже в суде.
Телеведущая Ксения Собчак оказалась в среду, 26 октября, в центре детективной истории с обысками, задержаниями и побегом из страны. Началось всё с того, что в Москве задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, а в доме Ксении прошли обыски. После этого она выключила телефон и начала публиковать посты-загадки.
По данным СМИ, Собчак хотели задержать, но она запутала оперативников уехала из России в Литву через Белоруссию. Кроме того, в рамках «дела Суханова» задержан экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский.
«ЭТО ПРОСТО БРЕД!»
Накануне Собчак сообщила, что Суханов не выходит на связь, ну а вечером 25 октября его задержали.
«Что ж, вот так. Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за «вымогательство»», - подтвердила Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
При этом она назвала задержание Суханова «нонсенсом» и давлением на журналистов.
«Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что подкопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело», - возмутилась бывшая ведущая «Дома-2» и экс-кандидат в президенты России.
Около полудня 26 октября стало известно об обысках в доме Собчак.
«У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов», - сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
При этом Telegram-канал Mash обнародовал видео обстановка у дома Собчак в элитном подмосковном посёлке «Горки-8», указав, что там работают следователи и оперативники.
Около 15:30 ТАСС сообщил, что Собчак хотели задержать, но она уехала в Литву, запутав оперативников.
«Она выехала из Москвы еще ночью во вторник. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию", - сказал собеседник агентства, отметив, что у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Ксении Анатольевны.
Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве в особо крупном размере, «потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха», добавил другой источник ТАСС.
МОЛЧАНИЕ И ЗАГАДКИ
Корреспондент НСН позвонил Ксении Собчак, пытаясь узнать подробности, однако ее телефон был выключен.
Мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова прочитала в мессенджере сообщение НСН с просьбой прокомментировать ситуацию с Ксенией, после чего и ее телефон выключился.
Telgram-каналы Собчак «Кровавая барыня» и «Осторожно новости» не писали сегодня об обысках и отъезде Собчак, предлагая при этом своим подписчиком широкий диапазон новостей – от ухода из России Mercedes-Benz до проверки на экстремизм песни Оксимирона, признанного в РФ иноагентом.
При этом сама телеведущая публикует посты-загадки.
Около 13:00 она написала о «плейлисте для расставания», в 14:30 опубликовала два фото.
«Помните это изображение? Рабочий стол "Безмятежность", Windows XP. Эта фотография была сделана в 2006 году. Спустя четверть века местность несколько поменялась», - написала Собчак, а журналисты вспомнили, что знаменитый снимок был сделан в Калифорнии.
Ну а примерно через час Собчак опубликовала третий ребус, упомянув в посте любовь в России к кошкам, а в Восточной Европе к собакам.
При этом официальной информации о ее местонахождении на момент написания статьи нет.
ДВА ЧЕЛОВЕКА – ОДНО ДЕЛО
Если ситуация с Собчак пока остается в относительном тумане, то по Кириллу Суханову и Ариану Романовскому все намного понятнее.
По данным РИА Новости, директор медиа-холдинга журналистки Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.
«Суханов и Романовский задержаны в рамках одного уголовного дела. В среду Тверской суд Москвы изберет им меру пресечения», - добавил источник ТАСС.
Адвокат Романовского Гаджи Алиев подтвердил, что журналисту предъявлено обвинение.
«Романовскому предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ "Вымогательство", он в статусе обвиняемого находится сейчас», - сказал Алиев РИА Новости, отметив, что бывший главный редактор журнала Tatler вину не признает.
На момент выхода материала суд еще не избрал меру пресечения Суханову и Романовскому.
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