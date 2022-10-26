«Смех, загадки и Литва»: Собчак исчезла из России после обысков и попытки задержания

«ЭТО ПРОСТО БРЕД!»

Накануне Собчак сообщила, что Суханов не выходит на связь, ну а вечером 25 октября его задержали.

«Что ж, вот так. Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за «вымогательство»», - подтвердила Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

При этом она назвала задержание Суханова «нонсенсом» и давлением на журналистов.

«Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что подкопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело», - возмутилась бывшая ведущая «Дома-2» и экс-кандидат в президенты России.

Около полудня 26 октября стало известно об обысках в доме Собчак.

«У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов», - сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом Telegram-канал Mash обнародовал видео обстановка у дома Собчак в элитном подмосковном посёлке «Горки-8», указав, что там работают следователи и оперативники.

Около 15:30 ТАСС сообщил, что Собчак хотели задержать, но она уехала в Литву, запутав оперативников.

«Она выехала из Москвы еще ночью во вторник. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию", - сказал собеседник агентства, отметив, что у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Ксении Анатольевны.

Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве в особо крупном размере, «потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха», добавил другой источник ТАСС.