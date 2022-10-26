«Смех, загадки и Литва»: Собчак исчезла из России после обысков и попытки задержания

СМИ утверждают, что Собчак обманула оперативников и уже в Литве, сама она пишет странные посты о Калифорнии и Восточной Европе, а Суханов с Романовским уже в суде.

Телеведущая Ксения Собчак оказалась в среду, 26 октября, в центре детективной истории с обысками, задержаниями и побегом из страны. Началось всё с того, что в Москве задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, а в доме Ксении прошли обыски. После этого она выключила телефон и начала публиковать посты-загадки.

По данным СМИ, Собчак хотели задержать, но она запутала оперативников уехала из России в Литву через Белоруссию. Кроме того, в рамках «дела Суханова» задержан экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский.

СМИ: Собчак успела уехать из России до задержания

«ЭТО ПРОСТО БРЕД!»

Накануне Собчак сообщила, что Суханов не выходит на связь, ну а вечером 25 октября его задержали.

«Что ж, вот так. Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за «вымогательство»», - подтвердила Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

При этом она назвала задержание Суханова «нонсенсом» и давлением на журналистов.

«Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что подкопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело», - возмутилась бывшая ведущая «Дома-2» и экс-кандидат в президенты России.

Около полудня 26 октября стало известно об обысках в доме Собчак.

«У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов», - сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом Telegram-канал Mash обнародовал видео обстановка у дома Собчак в элитном подмосковном посёлке «Горки-8», указав, что там работают следователи и оперативники.

Около 15:30 ТАСС сообщил, что Собчак хотели задержать, но она уехала в Литву, запутав оперативников.

«Она выехала из Москвы еще ночью во вторник. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию", - сказал собеседник агентства, отметив, что у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Ксении Анатольевны.

Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве в особо крупном размере, «потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха», добавил другой источник ТАСС.

СМИ: Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха

МОЛЧАНИЕ И ЗАГАДКИ

Корреспондент НСН позвонил Ксении Собчак, пытаясь узнать подробности, однако ее телефон был выключен.

Мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова прочитала в мессенджере сообщение НСН с просьбой прокомментировать ситуацию с Ксенией, после чего и ее телефон выключился.

Telgram-каналы Собчак «Кровавая барыня» и «Осторожно новости» не писали сегодня об обысках и отъезде Собчак, предлагая при этом своим подписчиком широкий диапазон новостей – от ухода из России Mercedes-Benz до проверки на экстремизм песни Оксимирона, признанного в РФ иноагентом.

При этом сама телеведущая публикует посты-загадки.

Около 13:00 она написала о «плейлисте для расставания», в 14:30 опубликовала два фото.

«Помните это изображение? Рабочий стол "Безмятежность", Windows XP. Эта фотография была сделана в 2006 году. Спустя четверть века местность несколько поменялась», - написала Собчак, а журналисты вспомнили, что знаменитый снимок был сделан в Калифорнии.

Ну а примерно через час Собчак опубликовала третий ребус, упомянув в посте любовь в России к кошкам, а в Восточной Европе к собакам.

При этом официальной информации о ее местонахождении на момент написания статьи нет.

ДВА ЧЕЛОВЕКА – ОДНО ДЕЛО

Если ситуация с Собчак пока остается в относительном тумане, то по Кириллу Суханову и Ариану Романовскому все намного понятнее.

По данным РИА Новости, директор медиа-холдинга журналистки Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.

«Суханов и Романовский задержаны в рамках одного уголовного дела. В среду Тверской суд Москвы изберет им меру пресечения», - добавил источник ТАСС.
Адвокат: экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве

Адвокат Романовского Гаджи Алиев подтвердил, что журналисту предъявлено обвинение.

«Романовскому предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ "Вымогательство", он в статусе обвиняемого находится сейчас», - сказал Алиев РИА Новости, отметив, что бывший главный редактор журнала Tatler вину не признает.

На момент выхода материала суд еще не избрал меру пресечения Суханову и Романовскому.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЖурналистикаПобегКсения Собчак
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