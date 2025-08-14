WhatsApp отреагировал на блокировку звонков в России

WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) конфиденциален, следует из заявления компании.

В нем говорится, что мессенджер защищен сквозным шифрованием и «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение». Как читают в WhatsApp, именно с этим связано решение российских властей ограничить доступ к функциям мессенджера.

В компании пообещали делать все возможное, чтобы пользователям во всем мире, в том числе в РФ, было доступно общение, защищенное сквозным шифрованием.

По данным WhatsApp, в России насчитывается более 100 млн пользователей.

К осени будет полностью заблокирована возможность голосовых вызовов в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram, но сами мессенджеры блокировать не будут, заявил НСН гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МессенджерыWhatsapp

