В Минобороны Латвии заявили, что телеканал «Дождь»* выгонят из страны
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что редакцию телеканал «Дождь* (признан в РФ СМИ-иноагентом) выгонят из страны.
В своих соцсетях он написал, что сотрудникам канала следует «аннулировать вид на жительство».
«Я считаю, что «Дождь» должен переехать в Россию - им нужно аннулировать вид на жительство. Мне сказали, что процесс уже начался», – заключил Пабрикс.
Ранее в отношении «Дождя» в Латвии возбудили административное. Причиной стал эфир программы «Здесь и сейчас», в которой ведущий программы Алексей Коростелёв попросил зрителей присылать сообщения о проблемах в армии, и выразил надежду, что «многим военнослужащим удалось помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».
Главный редактор канала Тихон Дзядко (признан в РФ иноагентом) извинился за произошедшее, а глава информационной службы «Дождя» Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иноагентом заявила, что после инцидента Коростелёв был уволен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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