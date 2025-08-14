Большой праздник: Шаман приехал в КНДР

Российский певец Шаман прибыл в Северную Корею, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Его приезд состоялся в составе российской делегации по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Делегацию возглавил заместитель Минкульта Андрей Малышев. Освобождение Корейского полуострова отмечается 15 августа.

Ранее стало известно, что российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным посетит Пхеньян 14-15 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
