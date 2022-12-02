Ведущего телеканала «Дождь»* уволили после слов о помощи российской армии

По его словам, причиной наказания стала продемонстрированная в эфире канала карта с Крымом в составе России, а также за наименование Вооружённых сил РФ «нашей армией».

Отмечается, что административное дело было возбуждено после того, как ведущий программы «Здесь и сейчас» Алексей Коростелёв попросил зрителей присылать сообщения о проблемах в армии, и выразил надежду, что «многим военнослужащим удалось помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

«Фраза ведущего создаёт ощущение у зрителя, что телеканал занимается оказанием помощи армии РФ. В связи с этим важно отметить следующее: телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами», - извинился главный редактор канала Тихон Дзядко (признан в РФ иноагентом).

Глава информационной службы «Дождя» Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иноагентом), в свою очередь, указала, что после инцидента Коростелёв был уволен. Она назвала это решение «сложным, но единственно верным».

Ранее власти Латвии выдали разрешение на вещание телеканалу «Дождь», он начал работать в этой стране с 9 июня 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

