Ведущего телеканала «Дождь»* уволили после слов о помощи российской армии
Председатель Латвийского Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш заявил, что телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) назначен штраф в размере десяти тысяч евро, сообщает пресс-служба совета.
По его словам, причиной наказания стала продемонстрированная в эфире канала карта с Крымом в составе России, а также за наименование Вооружённых сил РФ «нашей армией».
Отмечается, что административное дело было возбуждено после того, как ведущий программы «Здесь и сейчас» Алексей Коростелёв попросил зрителей присылать сообщения о проблемах в армии, и выразил надежду, что «многим военнослужащим удалось помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».
«Фраза ведущего создаёт ощущение у зрителя, что телеканал занимается оказанием помощи армии РФ. В связи с этим важно отметить следующее: телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами», - извинился главный редактор канала Тихон Дзядко (признан в РФ иноагентом).
Глава информационной службы «Дождя» Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иноагентом), в свою очередь, указала, что после инцидента Коростелёв был уволен. Она назвала это решение «сложным, но единственно верным».
Ранее власти Латвии выдали разрешение на вещание телеканалу «Дождь», он начал работать в этой стране с 9 июня 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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