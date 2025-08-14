Суд запретил пять песен группы «Ленинград»
В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд запретил к распространению пять композиций группы «Ленинград», сообщают «Известия».
Это песни «Кандидат», «НЕТХ...НЕ», «Ч.П.Х.», «ОСПА», «РУССКИЕ». Жалобы на данные композиции поступили от сенатора Маргариты Павловой.
Как показала проведенная экспертиза, тексты песен нарушают действующее законодательство России. Также в них обнаружили «признаки побуждения к насильственным действиям».
Есть существенная разница между матерившимся политиком Владимиром Жириновским и солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, она заключается в первую очередь в том, что Жириновский держал этот процесс под контролем. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог, невролог Эрстея Дейс.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд запретил пять песен группы «Ленинград»
- WhatsApp отреагировал на блокировку звонков в России
- Камчатский гид получил срок за гибель людей при восхождении на Ключевской вулкан
- Зарплата и выгорание: Учителя назвали причины увольнения из школы
- Компании РФ начали ограничивать общение сотрудников в мессенджерах
- Предложено ввести штрафы за травлю детей в школах и Сети
- Россиянам запретят брать больше одного займа в МФО
- Белый дом не подтвердил, что Уиткофф поддержал идею контроля РФ над освобожденными территориями
- США опровергли урегулирование на Украине по образцу Палестины
- Минпросвещения разработало рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru