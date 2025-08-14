Суд запретил пять песен группы «Ленинград»

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд запретил к распространению пять композиций группы «Ленинград», сообщают «Известия».

Это песни «Кандидат», «НЕТХ...НЕ», «Ч.П.Х.», «ОСПА», «РУССКИЕ». Жалобы на данные композиции поступили от сенатора Маргариты Павловой.

Как показала проведенная экспертиза, тексты песен нарушают действующее законодательство России. Также в них обнаружили «признаки побуждения к насильственным действиям».

Есть существенная разница между матерившимся политиком Владимиром Жириновским и солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, она заключается в первую очередь в том, что Жириновский держал этот процесс под контролем. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог, невролог Эрстея Дейс.

ФОТО: НСН
