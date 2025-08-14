Гособвинение запросило блогеру Варламову восемь лет за фейки

В России гособвинение запросило восемь лет колонии общего режима заочно и штраф в 99 млн рублей для блогера Ильи Варламова (включен в реестр иноагентов РФ), сообщают «Известия».

Варламова оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Он обвиняется в уклонении от обязанностей иноагента, в публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ. В отношении блогера заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал денежные средства, находящиеся на счётах блогера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестыШтрафФейкБлогерыИлья Варламов

Горячие новости

Все новости

партнеры