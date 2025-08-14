Гособвинение запросило блогеру Варламову восемь лет за фейки
14 августа 202505:17
В России гособвинение запросило восемь лет колонии общего режима заочно и штраф в 99 млн рублей для блогера Ильи Варламова (включен в реестр иноагентов РФ), сообщают «Известия».
Он обвиняется в уклонении от обязанностей иноагента, в публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ. В отношении блогера заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал денежные средства, находящиеся на счётах блогера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гособвинение запросило блогеру Варламову восемь лет за фейки
- МАК не подтвердил появившиеся итоги крушения Ан-24 в Приамурье
- Суд запретил пять песен группы «Ленинград»
- WhatsApp отреагировал на блокировку звонков в России
- Камчатский гид получил срок за гибель людей при восхождении на Ключевской вулкан
- Зарплата и выгорание: Учителя назвали причины увольнения из школы
- Компании РФ начали ограничивать общение сотрудников в мессенджерах
- Предложено ввести штрафы за травлю детей в школах и Сети
- Россиянам запретят брать больше одного займа в МФО
- Белый дом не подтвердил, что Уиткофф поддержал идею контроля РФ над освобожденными территориями
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru