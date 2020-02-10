Всё те же грабли. Банки предупредили клиентов о новой мошеннической схеме
Злоумышленники разработали новую схему для кражи денег со счетов россиян с помощью телефонных звонков. НСН вспомнила самые известные. Эксперты помогают не стать жертвой преступников.
Россиян предостерегают от очередного способа обмана клиентов банков. Мошенники звонят потенциальным жертвам, сообщая о получении заявления на закрытие счета. Они интересуются, в каком именно отделении было бы удобно получить сумму. Замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев заявил, что схема сводится к тому, чтобы получить возможность вывести деньги со счета. «Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на "безопасный" счет», - рассказал Сычев «Известиям».
Эксперты полагают, что эта схема опаснее предыдущих, так как, например, в случае закрытия отделения, звонок с запросом на дополнительную информацию может поступить из реального банка.
Чтобы пересчитать все способы обмана доверчивых россиян, не то что пальцев одной руки не хватит, счет уже идет на десятки. К слову, телефонное мошенничество стало сaмым популярным способом вымaнивания денег у населения.
Только за 2019 год было зафиксировaно 2,5 миллиона жалоб на телефонное мошенничество, когдa злоумышленники звонили клиентaм от имени бaнка. Аналитики организации отмечaют, что мошенники нaходят новые способы обхода защиты
Современные остапы бендеры легко получают доступ к персональной информации. Преступнику для этого нужно знать имя, отчество, фамилию жертвы и номера ее телефона, чтобы начать разговор. Как правило, злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка.
Как рассказали в Роскачестве, чтобы получить доступ к карте клиента при пользовании банкоматами, мошенники устанавливают считыватели карт, скрытые видеокамеры размером с булавочную головку и накладки в картоприемник. Таким образом, преступники узнают пин-код или получают данные карты, позволяющие сделать дубликат.
Есть еще один способ обмана. Преступники якобы забывают карту в банкомате, а затем ждут, пока ее вытащит следующий человек в очереди. Как только жертва дотронулась карты, ее владельцы заявляют, что на ней не хватает денег, грозят вызвать полицию.
Психолог, физиогномист Светлана Филатова в интервью НСН рассказала, как действовать в ситуации, когда преступники начинают давить на психику.
«Пусть вызывают полицию, этого пугаться не стоит, нужно всегда оставаться с чувством собственного достоинства внутри. Должна быть уверенность. Я нашла карту, но я не знаю PIN-кода, закон не запрещает мне ее поднимать…И когда с мошенниками соглашаются и ждут прибытия полицейских, сами преступники ретируются, им самим это невыгодно. Мошенники пугают, но дело до конца не доводят», - предположила, как бы она действовала в подобной ситуации эксперт.
Также включать разум и не поддаваться на провокации призвал глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев. По его словам, когда звонят из банка и начинают что-то предлагать, выманивая персональную информацию, механизм поведения клиента должен бы таким.
«Есть очень простой и очень старый способ. Нужно сказать: «спасибо» и позвонить в банк самому. И необязательно перезванивать с того же самого телефона, на который вам звонили. Возможно, что где-то как-то уже подключились к линии и перехватывают ваши звонки», - пояснил эксперт отрасли.
Итак, резюмируем. Чтобы избежать хищения средств, не нужно передавать третьим лицам коды для подтверждения банковских операций из SMS-сообщений, CCV-код и срок действия карты. Подозрительный звонок лучше сбросить и перезвонить в кредитную организацию самому по номеру, указанному на официальном сайте.
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