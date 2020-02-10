Россиян предостерегают от очередного способа обмана клиентов банков. Мошенники звонят потенциальным жертвам, сообщая о получении заявления на закрытие счета. Они интересуются, в каком именно отделении было бы удобно получить сумму. Замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев заявил, что схема сводится к тому, чтобы получить возможность вывести деньги со счета. «Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на "безопасный" счет», - рассказал Сычев «Известиям».

Эксперты полагают, что эта схема опаснее предыдущих, так как, например, в случае закрытия отделения, звонок с запросом на дополнительную информацию может поступить из реального банка.

Чтобы пересчитать все способы обмана доверчивых россиян, не то что пальцев одной руки не хватит, счет уже идет на десятки. К слову, телефонное мошенничество стало сaмым популярным способом вымaнивания денег у населения.

Только за 2019 год было зафиксировaно 2,5 миллиона жалоб на телефонное мошенничество, когдa злоумышленники звонили клиентaм от имени бaнка. Аналитики организации отмечaют, что мошенники нaходят новые способы обхода защиты

Современные остапы бендеры легко получают доступ к персональной информации. Преступнику для этого нужно знать имя, отчество, фамилию жертвы и номера ее телефона, чтобы начать разговор. Как правило, злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка.

Как рассказали в Роскачестве, чтобы получить доступ к карте клиента при пользовании банкоматами, мошенники устанавливают считыватели карт, скрытые видеокамеры размером с булавочную головку и накладки в картоприемник. Таким образом, преступники узнают пин-код или получают данные карты, позволяющие сделать дубликат.