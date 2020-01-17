Роскачество рассказало о мошенничестве с банкоматами
Мошенники устанавливают считыватели карт (скиммеры), скрытые видеокамеры размером с булавочную головку и накладки в картоприемник, чтобы получить доступ к карте клиента при пользовании банкоматами. Об этом рассказали в Роскачестве.
По словам специалистов, таким образом мошенники узнают пин-код или получают данные карты, позволяющие сделать дубликат, передает телеканал «360».
Чтобы обезопасить себя, в «Роскачестве» рекомендуют закрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода, чтобы его не было видно из-за спины или со скрытой камеры. Ещё один совет – избегать уличных банкоматов, поскольку они хуже охраняются. Если при попытке попасть в отделение банка нужно ввести пин-код на клавиатуре – это признак мошенничества, потому что банки не устанавливают подобные терминалы.
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