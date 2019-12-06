Назван главный способ мошенников воровать деньги с банковских карт

Телефонное мошенничество становится самым популярным способом выманивания денег у населения.

Только за 2019 год Сбербанк зафиксировал 2,5 миллиона жалоб на телефонное мошенничество, когда злоумышленники звонили клиентам от имени банка. Аналитики организации отмечают, что мошенники находят новые более изощренные способы обхода защиты банков, пишет Ura.ru.

«Жалоб на такие звонки у нас в 2017 году было всего 160 тыс. А в 2019 году мы зафиксировали уже почти 2,5 млн обращений», — заявил начальник управления по противодействию кибермошенничеству Сбербанка. При этом он указал, что существует значительное число граждан, которые не жалуются в банк после того, как стали жертвами мошенничества. Аналитик также отметил, что сейчас телефонное мошенничество выдавливает другие виды обмана клиентов — скимминг (кража данных карты при помощи специального считывающего устройства — прим. ред.) и вредоносное ПО, отмечает РИА ФАН.

Кроме того, киберворы прибегают к помощи профессиональных консультантов — они анализируют то, как банк борется с социальной инженерией. Это помогает мошенникам быстро менять обманные схемы, уточняет Life.com.

