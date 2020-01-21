В Сбербанке рассказали о способе кражи денег с карт россиян
Мошенники могут получить данные о картах россиян из мессенджеров. Об этом предупредил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
По его словам, в интернете сложно найти пин-код и CVC-коды, передает РИА Новости. Но куда проще узнать номер карты, ведь люди к персональным данным относятся беспечно. При этом даже отосланная кому-то фотография банковской карты – уже утечка, отмечает Ura.ru.
Современные мошенники очень легко получают доступ к персональной информации, сообщает РИА ФАН. Преступнику для этого нужно знать имя, отчество, фамилию жертвы и номера ее телефона, чтобы начать разговор. Как правило злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка.
В январе Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров предложило Федеральной антимонопольной службe инициировать разработку и внедрение в России технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с мошенниками. Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов заявил в интервью НСН, что бороться нужно, прежде всего, с теми, кто «сливает» базы данных клиентов.
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