В Сбербанке рассказали о способе кражи денег с карт россиян

Мошенники могут получить данные о картах россиян из мессенджеров. Об этом предупредил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, в интернете сложно найти пин-код и CVC-коды, передает РИА Новости. Но куда проще узнать номер карты, ведь люди к персональным данным относятся беспечно. При этом даже отосланная кому-то фотография банковской карты – уже утечка, отмечает Ura.ru.