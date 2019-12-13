Аналитик: Российские банки становятся лояльнее к клиентам
Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в эфире НСН объяснил, на что повлияет изменение механизма работы с переводами российских банков.
Кредитные организации хотят поменять механизм работы с переводами, на которые не было получено согласия клиента — владельца денежных средств. Об этом РБК рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, компании намерены увеличить срок, в течение которого сомнительный перевод будет заблокирован, и возвращать клиенту его средства, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции.
Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов одобрил такое решение банков. В беседе с НСН он заявил, что кредитные организации становятся все более и более лояльны по отношению к своим клиентам. Однако, по словам эксперта, изменения не будут иметь грандиозный характер. Они являются лишь элементом настройки системы.
«Эта история, на самом деле, про операционные риски. Уровень мошенничества в рознице сейчас растет. Но он всегда рос и продолжает расти. Все больше транзакций делается в цифре, при помощи карт. Действительно, там есть проблема, которую нужно решать. Увеличение этого срока позволит банкам и риск-офицерам банков снизить вероятность мошеннических операций. У них будет больше пространств для маневра в случае совершения таких действий. Но в целом, это скорее больше про тонкую настройку, чем про какие-то кардинальные изменения. В целом, сейчас банки достаточно много и часто идут на встречу клиентам, которые столкнулись с мошенническими операциями. Банки весьма лояльны. Этот шаг по увеличению срока, когда можно транзакцию откатить, в общем, тоже возможность для клиентов, которые попали в ситуацию с мошенниками, деньги свои не потерять и вернуть. То есть у банка появляется еще больше каких-то операционных законных возможностей для противодействия мошенникам», - объяснил он.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они якобы забывают карту в банкомате, а затем ждут, пока ее вытащит следующий человек в очереди. Как только жертва дотронулась карты, ее владельцы заявляют, что на ней не хватает денег, грозят вызвать полицию. Психолог, физиогномист Светлана Филатова в интервью НСН рассказала, как действовать в ситуации, когда преступники начинают давить на психику.
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