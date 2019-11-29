Переплюнули Остапа Бендера. Мошенники изобрели новый способ хищений с карт
Эксперты, опрошенные НСН, рассказали, как не стать жертвой мошенников. Телефонных и банковских.
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами. Мошенник якобы забывает карту в банкомате, и когда подошедший следом человек ее возвращает, «жертва» обнаруживает, что на его счете теперь якобы не хватает 5-15 тысяч рублей. При этом в толпе сразу находится человек, подтверждающий версию. Человека пугают тем, что вызовут полицию, мотивируя это тем, что на банковской карте остались отпечатки, что позволит доказать вину.
Эксперты в этом случае призывают не паниковать, не поддаваться психологическому прессингу и спокойно вызвать полицию. На банкоматах есть камеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком, поэтому мошенникам не удастся доказать вашу «вину».
Если у Остапа Бендера было 400 сравнительно честных способов отъёма денег у населения, современные преступники продвинулись значительно дальше. И таких способов сейчас явно перевалило за 4 сотни.
Телефонные мошенники, например, сообщают клиенту банка о якобы попытке вывести средства со счета в другом регионе, при этом специалисты «заблокировали» попытку списания денег. Далее мошенники предлагают установить программу удаленного доступа к личному компьютеру. Таким образом, клиенты фактически добровольно передают конфиденциальную информацию преступникам.
В этом случае глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев призвал в беседе НСН включать разум и не поддаваться на провокации.
«Есть очень простой и очень старый способ. Нужно сказать: «спасибо» и позвонить в банк самому. И необязательно перезванивать с того же самого телефона, на который вам звонили. Возможно, что где-то как-то уже подключились к линии и перехватывают ваши звонки», - пояснил эксперт отрасли.
Пожалуй, это самый универсальный способ не дать себя обмануть. Заместитель председателя Центрального Банка РФ Дмитрий Скобелкин, обсуждая эту актуальную тему с НСН, призвал не доверять собеседнику, если он требует назвать номер карты, трёхзначный код или код из смс-сообщения. Их запрещено озвучивать кому бы то ни было, в том числе, сотрудникам банка.
«Можно самому перезвонить в банк, как правило, номер телефона есть на оборотной стороне карты. При этом очень важно набирать номер именно вручную, так как если перезвонить по высветившемуся номеру, даже если он полностью соответствует номеру банка, можно дозвониться до того же самого мошенника», - дополнил Скобелкин.
Также эксперты советуют написать заявление в полицию о том, что в отношении вас была попытка совершить мошеннические действия.
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