Переплюнули Остапа Бендера. Мошенники изобрели новый способ хищений с карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами. Мошенник якобы забывает карту в банкомате, и когда подошедший следом человек ее возвращает, «жертва» обнаруживает, что на его счете теперь якобы не хватает 5-15 тысяч рублей. При этом в толпе сразу находится человек, подтверждающий версию. Человека пугают тем, что вызовут полицию, мотивируя это тем, что на банковской карте остались отпечатки, что позволит доказать вину.

Эксперты в этом случае призывают не паниковать, не поддаваться психологическому прессингу и спокойно вызвать полицию. На банкоматах есть камеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком, поэтому мошенникам не удастся доказать вашу «вину».

Если у Остапа Бендера было 400 сравнительно честных способов отъёма денег у населения, современные преступники продвинулись значительно дальше. И таких способов сейчас явно перевалило за 4 сотни.

Телефонные мошенники, например, сообщают клиенту банка о якобы попытке вывести средства со счета в другом регионе, при этом специалисты «заблокировали» попытку списания денег. Далее мошенники предлагают установить программу удаленного доступа к личному компьютеру. Таким образом, клиенты фактически добровольно передают конфиденциальную информацию преступникам.

В этом случае глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев призвал в беседе НСН включать разум и не поддаваться на провокации.

«Есть очень простой и очень старый способ. Нужно сказать: «спасибо» и позвонить в банк самому. И необязательно перезванивать с того же самого телефона, на который вам звонили. Возможно, что где-то как-то уже подключились к линии и перехватывают ваши звонки», - пояснил эксперт отрасли.