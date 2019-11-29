Глубокий вздох и полиция. Как дать отпор банкоматным рэкетирам
Эксперт в области психологии в беседе с НСН рассказала, что нужно делать в ситуации, когда вас лживо обвиняют в краже денег с банковской карты.
Мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они якобы забывают карту в банкомате, а затем ждут, пока ее вытащит следующий человек в очереди. Как только жертва дотронулась карты, ее владельцы заявляют, что на ней не хватает денег, грозят вызвать полицию.
Впрочем, такой способ мошенничества известен давно, раньше подобным методом обманывали доверчивых россиян, согласившихся сыграть в наперстки.
Психолог, физиогномист Светлана Филатова в интервью НСН рассказала, как действовать в ситуации, когда преступники начинают давить на психику.
«Пусть вызывают полицию, этого пугаться не стоит, нужно всегда оставаться с чувством собственного достоинства внутри. Должна быть уверенность. Я нашла карту, но я не знаю PIN-кода, закон не запрещает мне ее поднимать…И когда с мошенниками соглашаются и ждут прибытия полицейских, сами преступники ретируются, им самим это невыгодно. Мошенники пугают, но дело до конца не доводят», - предположила, как бы она действовала в подобной ситуации эксперт.
Светлана Филатова посоветовала взять паузу, когда начинается психологическое давление. По ее словам, преступники действуют по всем каналам восприятия: аудиальному, визуальному, тактильному. В этом случае человек «зависает», впадает в транс. Подобную технику часто используют гипнотизёры.
«Испуг приводит человека в некий ступор. Нужно сделать глубокий вздох, отстраниться от всего. Не нужно бояться их слов и угроз. Надо учиться владеть собой. Если кто-то грубо начинает себя вести, хамить, нужно абстрагироваться, отключить как можно больше контактов восприятия, восстановить свое самоощущение. Внутри себя самого себя и успокоить», - дала совет Светлана Филатова.
Эксперты также в подобных ситуациях предлагают не изымать чужие карты из банкомата, а дождаться, когда аппарат «проглотит» ее, чтобы держатель самостоятельно разбирался с банком.
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