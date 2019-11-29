Глубокий вздох и полиция. Как дать отпор банкоматным рэкетирам

Мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они якобы забывают карту в банкомате, а затем ждут, пока ее вытащит следующий человек в очереди. Как только жертва дотронулась карты, ее владельцы заявляют, что на ней не хватает денег, грозят вызвать полицию.

Впрочем, такой способ мошенничества известен давно, раньше подобным методом обманывали доверчивых россиян, согласившихся сыграть в наперстки.

Психолог, физиогномист Светлана Филатова в интервью НСН рассказала, как действовать в ситуации, когда преступники начинают давить на психику.

«Пусть вызывают полицию, этого пугаться не стоит, нужно всегда оставаться с чувством собственного достоинства внутри. Должна быть уверенность. Я нашла карту, но я не знаю PIN-кода, закон не запрещает мне ее поднимать…И когда с мошенниками соглашаются и ждут прибытия полицейских, сами преступники ретируются, им самим это невыгодно. Мошенники пугают, но дело до конца не доводят», - предположила, как бы она действовала в подобной ситуации эксперт.