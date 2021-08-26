Невозможное возможно. Антитела от «Спутника V» со временем растут
В Аргентине назвали «удивительным» тот факт, что через полгода после вакцинации «Спутником V» нейтрализующая сила антител против штаммов коронавируса растет.
Аргентинские ученые установили, что после прививки российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» нейтрализующая сила антител со временем увеличивается, а не падает, как у западных вакцин Pfizer и AstraZeneca.
В рамках исследования сравнивалось количество антител и их способность нейтрализовать коронавирус через 21, 42, 120 и 180 дней после вакцинации «Спутником V».
«Удивительно, что с течением времени после вакцинации нейтрализующая сила антител против штаммов растет, в особенности в отношении вариантов «бета» и «гамма». Другими словами, через четыре или шесть месяцев после начала вакцинации качество генерируемых антител улучшается в отношении нейтрализации вариантов», - сообщили РИА Новости в Министерство науки, технологий и инноваций Аргентины.
В министерстве отметили, что такое произошло впервые.
«Несмотря на то, что в мире существует обеспокоенность относительно того, что число антител, генерируемых после вакцинации, уменьшается со временем, сейчас, впервые, аргентинское исследование показывает увеличение их нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины», - подчеркнул собеседник агентства.
В Российском фонде прямых инвестиций, занимающимся поставками российской вакцины за рубеж, отметили, что аргентинское исследование имеет «крайне важное значение». При этом в РФПИ напомнили, что многие страны ищут вакцину, способную обеспечить долгосрочную защиту от коронавируса.
Ранее британские ученые заявляли о снижении эффективности вакцин Pfizer и AstraZeneca через три месяца после их применения. Они пришли к выводу, что тем, кто прививался вакциной Pfizer, может понадобиться еще и «бустерная прививка».
В рамках исследований ученые из Оксфорда установили, что вакцинация Pfizer эффективна на 85%, а AstraZeneca обеспечивает защиту на 68%. При этом, спустя три месяца после второй прививки, эффективность Pfizer падает до 75%, а AstraZeneca - до 61%.
В начале февраля авторитетный журнал The Lancet писал, что эффективность «Спутника V» составляет 91,6%. Однако, со временем стало известно, что эта цифра выше. На основе анализа данных 3,8 миллионов вакцинированных россиян эффективность «Спутника V» составила 97,6%, отмечает РИА Новости.
В начале августа, в европейском государстве Сан-Марино, благодаря российской вакцине решившем проблему коронавируса, представили результаты исследования, доказавшего выработку антител у 99% привившихся «Спутником V».
Первая партия «Спутника V» была доставлена в Сан-Марино из России в феврале. Большинство жителей государства сделали прививки, а в мае в местной больнице было закрыто за ненадобностью ковидное отделение.
Как заявлял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, положительное решение ЕС по сертификатам Сан-Марино о вакцинации от COVID-19 может приблизить признание в Европе российской вакцины «Спутник V».
Вакцина «Спутник V» уже одобрена в 70 странах мира. При этом однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которая является первым компонентом «Спутника V», также показала высокие показатели эффективность в Аргентине и Парагвае.
Причем, как самостоятельная, так и как «бустерная» вакцина в сочетании с препаратами Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Moderna.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о главном преимуществе «Спутника V» перед зарубежными аналогами. По его словам, это технологическая чистота, что позволяет избежать многих осложнений, в том числе тромбоза.
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