Невозможное возможно. Антитела от «Спутника V» со временем растут

«Удивительно, что с течением времени после вакцинации нейтрализующая сила антител против штаммов растет, в особенности в отношении вариантов «бета» и «гамма». Другими словами, через четыре или шесть месяцев после начала вакцинации качество генерируемых антител улучшается в отношении нейтрализации вариантов», - сообщили РИА Новости в Министерство науки, технологий и инноваций Аргентины.

В министерстве отметили, что такое произошло впервые.

«Несмотря на то, что в мире существует обеспокоенность относительно того, что число антител, генерируемых после вакцинации, уменьшается со временем, сейчас, впервые, аргентинское исследование показывает увеличение их нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины», - подчеркнул собеседник агентства.

В Российском фонде прямых инвестиций, занимающимся поставками российской вакцины за рубеж, отметили, что аргентинское исследование имеет «крайне важное значение». При этом в РФПИ напомнили, что многие страны ищут вакцину, способную обеспечить долгосрочную защиту от коронавируса.

Ранее британские ученые заявляли о снижении эффективности вакцин Pfizer и AstraZeneca через три месяца после их применения. Они пришли к выводу, что тем, кто прививался вакциной Pfizer, может понадобиться еще и «бустерная прививка».

В рамках исследований ученые из Оксфорда установили, что вакцинация Pfizer эффективна на 85%, а AstraZeneca обеспечивает защиту на 68%. При этом, спустя три месяца после второй прививки, эффективность Pfizer падает до 75%, а AstraZeneca - до 61%.