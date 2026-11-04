МИД РФ не допустит новых мест Западу в Совбезе ООН

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС объяснил, что Москва не допустит выделения дополнительных мест Западу в Совбезе ООН и будет настаивать на расширении представительства стран мирового большинства.

Небензя: ООН попала под влияние западной пропаганды

По его словам, единственный способ привести Совет безопасности в соответствие с многополярными реалиями — расширить в нем представленность стран мирового большинства.

Дипломат добавил, что подходы Кремля к модернизации СБ ООН прошли проверку временем и воспринимаются другими государствами с пониманием. По словам Логвинова, амбиции сторон, которые встали на путь милитаризации и реваншизма, на постоянное место в Совбезе абсолютно беспочвенны.

Недавно президент Мадагаскара заявил о праве Африки на попадание в Совет безопасности международной организации.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ЗападМИД РФООНСовбез ООН

Горячие новости

Все новости

партнеры