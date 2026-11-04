МИД РФ не допустит новых мест Западу в Совбезе ООН
Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС объяснил, что Москва не допустит выделения дополнительных мест Западу в Совбезе ООН и будет настаивать на расширении представительства стран мирового большинства.
По его словам, единственный способ привести Совет безопасности в соответствие с многополярными реалиями — расширить в нем представленность стран мирового большинства.
Дипломат добавил, что подходы Кремля к модернизации СБ ООН прошли проверку временем и воспринимаются другими государствами с пониманием. По словам Логвинова, амбиции сторон, которые встали на путь милитаризации и реваншизма, на постоянное место в Совбезе абсолютно беспочвенны.
Недавно президент Мадагаскара заявил о праве Африки на попадание в Совет безопасности международной организации.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Вэнс раскрыл причины поражения республиканцев на выборах
- Глава МИД Германии признал роль России и СССР в победе над нацизмом
- Жительница Подмосковья выиграла по миллиону рублей дважды за день
- Россия обвинила Канаду в грубом нарушении олимпийской хартии
- В Днепропетровском и Сумском регионах ликвидировали двух офицеров ВСУ
- МИД РФ не допустит новых мест Западу в Совбезе ООН
- В МИД РФ назвали Европарламент генератором русофобской линии
- Путин надеется, что Запад не будет стремиться к конфронтации
- В АЕБ призвали европейский бизнес готовиться к возвращению в Россию
- Сборная Австрии отказалась играть с Россией на чемпионате мира по хоккею