МИД РФ не допустит новых мест Западу в Совбезе ООН

По его словам, единственный способ привести Совет безопасности в соответствие с многополярными реалиями — расширить в нем представленность стран мирового большинства.



Дипломат добавил, что подходы Кремля к модернизации СБ ООН прошли проверку временем и воспринимаются другими государствами с пониманием. По словам Логвинова, амбиции сторон, которые встали на путь милитаризации и реваншизма, на постоянное место в Совбезе абсолютно беспочвенны.



Недавно президент Мадагаскара заявил о праве Африки на попадание в Совет безопасности международной организации.

