В МИД РФ назвали Европарламент генератором русофобской линии

По словам дипломата, европейское ведомство принимает необязательные решения. Плюс там много разных инициатив, но все проекты далеки от действительности, добавил он.



Грушко подчеркнул, что именно Европарламент сегодня генерирует антироссийский курс, который проводит ЕС в отношении Москвы.



Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин говорил, что Россия не хочет войны с Европой.

