В МИД РФ назвали Европарламент генератором русофобской линии

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил «Известиям», что Европарламент превратился в главного генератора антироссийской и русофобской линии ЕС, а его инициативы оторваны от реальности.

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По словам дипломата, европейское ведомство принимает необязательные решения. Плюс там много разных инициатив, но все проекты далеки от действительности, добавил он.

Грушко подчеркнул, что именно Европарламент сегодня генерирует антироссийский курс, который проводит ЕС в отношении Москвы.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин говорил, что Россия не хочет войны с Европой.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияЕвропаЕвропарламент

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