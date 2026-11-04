В АЕБ призвали европейский бизнес готовиться к возвращению в Россию

Выступая на сессии Международной недели «Народы России», он указал, что объём российского рынка, а также перспективы роста и развитая потребительская среда продолжают оставаться фундаментальными преимуществами для иностранных инвесторов.

«Нужно начинать с чистого листа... Мы можем заново понять, почему хотим возобновить сотрудничество. Бизнес может уже сегодня начинать готовиться», - подчеркнул Шиллинг.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Москва получает от итальянских компаний сигналы о желании вернуться на российский рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

