В АЕБ призвали европейский бизнес готовиться к возвращению в Россию
Европейский бизнес может уже сегодня начинать готовиться к возвращению в Россию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.
Выступая на сессии Международной недели «Народы России», он указал, что объём российского рынка, а также перспективы роста и развитая потребительская среда продолжают оставаться фундаментальными преимуществами для иностранных инвесторов.
«Нужно начинать с чистого листа... Мы можем заново понять, почему хотим возобновить сотрудничество. Бизнес может уже сегодня начинать готовиться», - подчеркнул Шиллинг.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Москва получает от итальянских компаний сигналы о желании вернуться на российский рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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