Путин надеется, что Запад не будет стремиться к конфронтации

Глава государства поблагодарил присутствовавших на мероприятии гостей из-за рубежа за развитие отношений между Россией и их странами. Он добавил, что Москва стремится к совместной работе на международной арене.



По словам Путина, те, кто пока не готов к этому, пользуясь примером других государств, сделают правильные выводы, поменяют отношение, не будут стремиться к конфронтации.



Ранее российский лидер заявил, что РФ никому не угрожает.

