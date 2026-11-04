Путин надеется, что Запад не будет стремиться к конфронтации
Президент Владимир Путин надеется, что страны Запада будут стремиться не к конфронтации, а сотрудничеству с РФ. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации, пишет РИА Новости.
Глава государства поблагодарил присутствовавших на мероприятии гостей из-за рубежа за развитие отношений между Россией и их странами. Он добавил, что Москва стремится к совместной работе на международной арене.
По словам Путина, те, кто пока не готов к этому, пользуясь примером других государств, сделают правильные выводы, поменяют отношение, не будут стремиться к конфронтации.
Ранее российский лидер заявил, что РФ никому не угрожает.
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