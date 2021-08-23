«Тонкая настройка». В России пришло время «бустерных прививок» от COVID-19

Можно ли смешивать вакцины?

По рекомендациям Минздрава России, повторно привиться можно всеми зарегистрированными в стране вакцинами - «Спутником V», «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником лайт».

При этом «Спутник Лайт» - единственная однокомпонентная вакцина, доступная на территории России. Она эффективно показала себя в сочетании с зарубежными аналогами.

В частности, исследования в Аргентине и Азербайджане подтвердили сильный иммунный ответ сочетания «Спутника Лайт» с британо-шведской вакциной AstraZeneca. Российская вакцина также эффективна для вакцинации привившихся препаратом Pfizer/BioNTech.

Как отмечал в беседе с НСН врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, для того, чтобы применять совместно разные вакцины, обязательно нужны клинические испытания. Без них он не рекомендовал смешивать вакцины

«Логично было бы после «Спутника V» проводить ревакцинацию «КовиВаком». Это было бы неплохо, на мой взгляд. Но все равно это требует оформления клинических исследований и выдачи разрешения, изменения инструкции по применению. Должен быть весь пакет документов, чтобы люди не испытывали дискомфорт, думая, что на них экспериментируют», - пояснил Жемчугов.



Мораторий на фоне истерии

В начале августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести мораторий на бустерные прививки ради расширения поставок вакцины в страны, где ее не хватает даже на первый укол. При этом США назвали мораторий «неверным решением» и пообещали продолжить ревакцинацию.

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил «Радиоточке НСН», почему в России нет смысла в моратории на ревакцинацию.

«Если бы в очередь за прививкой выстроились люди, это одно. Но при той массивной антипрививочной истерии, которая задурманивает головы все большему количеству людей, намного логичнее ревакцинировать людей, которые заботятся о себе. Если они хотят ревакцинироваться, а остальные с криками «не хочу, не буду» убегают, тогда конечно. Если бы все были за вакцинацию, но им не хватало, это другая история», - отметил Мясников.