«Тонкая настройка». В России пришло время «бустерных прививок» от COVID-19
Врачи рекомендуют использовать для «бустерных прививок» вакцину «Спутник Лайт», которую также одобрили для применения пожилыми людьми.
В России наступают сроки для ревакцинации граждан, сделавших прививку от COVID-19 в начале 2021 года. Врачи советуют делать так называемые «бустерные прививки» раз в полгода и особенно рекомендуют для этого вакцину «Спутник Лайт». Кроме того, ее разрешили применять для вакцинации пожилых людей старше 60 лет.
«Для лиц старше 60 лет (вакцина рекомендуется), чтобы поддержать и сохранить жизни. «Спутник Лайт» может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел», - сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Когда и зачем делать бустерные прививки?
Ревакцинация россиян стартовала на фоне распространения индийского «дельта»-штамма. Как отмечал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, для защиты от нового штамма людям необходимо повторно прививаться через полгода. Ревакцинироваться следует каждые полгода, уточнили в Роспотребнадзоре.
Иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что иммунитет после прививки со временем может снижаться.
«Частота заражений ковидом у привитых людей увеличивается спустя 8-9 месяцев. Если делать прививку одним компонентом, то через какое-то время иммунитет снижается, и часть из них действительно начинает болеть, но не тяжело и чаще всего в бессимптомной форме. Поэтому был сделан вывод, что надо сделать ревакцинацию спустя шесть месяцев», - пояснил Болибок.
В свою очередь, профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Олтманн подробно объяснил принцип работы «бустеров»
«Причина, по которой люди считают бустеры жизненно важными, заключается в том, что они как бы переводят вас в совершенно другой режим тонкой настройки иммунного ответа вашего организма», - отметил Олтманн.
Можно ли смешивать вакцины?
По рекомендациям Минздрава России, повторно привиться можно всеми зарегистрированными в стране вакцинами - «Спутником V», «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником лайт».
При этом «Спутник Лайт» - единственная однокомпонентная вакцина, доступная на территории России. Она эффективно показала себя в сочетании с зарубежными аналогами.
В частности, исследования в Аргентине и Азербайджане подтвердили сильный иммунный ответ сочетания «Спутника Лайт» с британо-шведской вакциной AstraZeneca. Российская вакцина также эффективна для вакцинации привившихся препаратом Pfizer/BioNTech.
Как отмечал в беседе с НСН врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, для того, чтобы применять совместно разные вакцины, обязательно нужны клинические испытания. Без них он не рекомендовал смешивать вакцины
«Логично было бы после «Спутника V» проводить ревакцинацию «КовиВаком». Это было бы неплохо, на мой взгляд. Но все равно это требует оформления клинических исследований и выдачи разрешения, изменения инструкции по применению. Должен быть весь пакет документов, чтобы люди не испытывали дискомфорт, думая, что на них экспериментируют», - пояснил Жемчугов.
Мораторий на фоне истерии
В начале августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести мораторий на бустерные прививки ради расширения поставок вакцины в страны, где ее не хватает даже на первый укол. При этом США назвали мораторий «неверным решением» и пообещали продолжить ревакцинацию.
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил «Радиоточке НСН», почему в России нет смысла в моратории на ревакцинацию.
«Если бы в очередь за прививкой выстроились люди, это одно. Но при той массивной антипрививочной истерии, которая задурманивает головы все большему количеству людей, намного логичнее ревакцинировать людей, которые заботятся о себе. Если они хотят ревакцинироваться, а остальные с криками «не хочу, не буду» убегают, тогда конечно. Если бы все были за вакцинацию, но им не хватало, это другая история», - отметил Мясников.
При этом он подтвердил, что ревакцинация нужна, поскольку «и антитела, и "клетки памяти" через полгода снижаются».
«Более того, если ты уже перенес болезнь и у тебя есть антитела, все равно надо вакцинироваться, потому что это усиливает сопротивляемость новым штаммам», - подытожил теледоктор.
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