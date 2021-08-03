Догнать Сан-Марино. Вирусолог назвал условие признания «Спутника V» в Европе
Основанием для признания Европой «Спутника V» могло бы стать достижение популяционного иммунитета в России, сказал НСН Георгий Викулов.
Положительное решение ЕС по сертификатам Сан-Марино о вакцинации от COVID-19 может приблизить признание в Европе российской вакцины «Спутник V», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором использовали «Спутник V». Отмечается, что это техническое решение, касающееся цифровых сертификатов, а не признание самой российской вакцины.
«Я думаю, что это можно считать положительной динамикой с точки зрения возможного признания в ближайшем будущем российских сертификатов о вакцинации российскими вакцинами, в частности, «Спутником V», который применяется в некоторых европейских странах - Венгрии, Словакии, Черногории. Сан-Марино не входит в Евросоюз, но признание осуществилось. Как будет разворачиваться ситуация дальше, это вопрос международных переговоров. Думаю, что немаловажным фактором при принятии дальнейших решений будет регистрация зарубежных вакцин на территории России», - сказал Викулов.
При этом он отметил, что для признания за рубежом «Спутника V» необходимо в самой России достичь популяционного иммунитета.
«Если бы Россия быстрее достигла популяционного иммунитета, и была показана эффективность «Спутника V» в текущей ситуации, конечно, это было бы основанием признавать российскую вакцину, как одну из конкурентоспособных и эффективных. Однако в связи с тем, что у нас темпы вакцинации очень низкие, это очень сильно тормозит и достижение популяционного иммунитета, и признание вакцины эффективной. Несмотря на то, что «Спутник V» применяется почти в 70 странах, эпидемиологическая ситуация в мире меняется, и сейчас очень важно получить в самой России ту положительную динамику, на которую рассчитываем и мы, и производители вакцины, и те страны, которые уже достигли популяционного иммунитета. Это не только Сан-Марино, но и Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, в которой положительные отзывы о "Спутнике V"», - заключил собеседник НСН.
Сан-Марино – одно из самых маленьких государств в мире. Его площадь 61 квадратный километр. Республика с населением около 33 тысяч человек находится в Южной Европе и со всех сторон окружена территорией Италии. Как отмечал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, Сан-Марино целиком избавилось от коронавируса, благодаря вакцине «Спутник V». Эта страна закупила российский препарат, после чего все граждане республики привились от коронавируса.
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