Догнать Сан-Марино. Вирусолог назвал условие признания «Спутника V» в Европе

Положительное решение ЕС по сертификатам Сан-Марино о вакцинации от COVID-19 может приблизить признание в Европе российской вакцины «Спутник V», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором использовали «Спутник V». Отмечается, что это техническое решение, касающееся цифровых сертификатов, а не признание самой российской вакцины.