Сербский «Студенческий список» призвал заключить договор на поставки газа из РФ

Кандидат в депутаты, профессор горно-геологического факультета Деян Радивоевич указал, что краткосрочные соглашения не обеспечивают предсказуемости для страны, её хозяйства и энергетической системы.

По его словам, необходимо заключить именно «долгосрочное и стабильное решение».

«С ясно определенными объемами, ценами, динамикой поставок и гибкостью на случай перебоев снабжения», - подчеркнул Радивоевич.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновить транзит российского газа через Украину в настоящее время невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».