Сербский «Студенческий список» призвал заключить договор на поставки газа из РФ

Представители «Студенческого списка», победившего на парламентских выборах в Сербии, призвали заключить долгосрочный договор на поставки газа из России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кандидат в депутаты, профессор горно-геологического факультета Деян Радивоевич указал, что краткосрочные соглашения не обеспечивают предсказуемости для страны, её хозяйства и энергетической системы.

По его словам, необходимо заключить именно «долгосрочное и стабильное решение».

«С ясно определенными объемами, ценами, динамикой поставок и гибкостью на случай перебоев снабжения», - подчеркнул Радивоевич.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновить транзит российского газа через Украину в настоящее время невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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