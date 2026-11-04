Сербский «Студенческий список» призвал заключить договор на поставки газа из РФ
Представители «Студенческого списка», победившего на парламентских выборах в Сербии, призвали заключить долгосрочный договор на поставки газа из России. Об этом сообщает РИА Новости.
Кандидат в депутаты, профессор горно-геологического факультета Деян Радивоевич указал, что краткосрочные соглашения не обеспечивают предсказуемости для страны, её хозяйства и энергетической системы.
По его словам, необходимо заключить именно «долгосрочное и стабильное решение».
«С ясно определенными объемами, ценами, динамикой поставок и гибкостью на случай перебоев снабжения», - подчеркнул Радивоевич.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновить транзит российского газа через Украину в настоящее время невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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